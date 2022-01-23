وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ورابط التسجيل بكل وظيفة وموعد التقديم لعام 2022

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حيث أنه أعلنت الشركة في سوهاج عن أغلب الوظائف المتاحة بالإعلان رقم 1 لعام 2022، للخريجين والفرصة المتاحة لهم في أكثر من 14 تخصص بالشركة، وذلك بعد التوسعات التي حدث بإنشاء المحطات الخاصة بالصرف الصحي واستعداداً لبدء عملها، ومن أجل حياة كريمة وذلك بتطوير الريف المصري.

وظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ورابط التسجيل بالوظائف 2022

الوظائف المتاحة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي التي سيبدأ التقديم عليها من فترة بداية شهر فبراير لعام 2022، وهي:

مهندس.

كيميائي.

أخصائي سلامة وصحة مهنية.

محاسب.

أخصائي موارد بشرية.

كاتب.

مدخل بيانات.

امين خزينة.

فني مساحة.

فني تشغيل وصيانة.

فني معمل.

سائق.

سائق معدات ثقيلة.

عامل تشغيل وحرفي.

الشروط الخاصة بوظائف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج وكيفية التسجيل بالوظائف

بعد أن تم الإعلان عن الوظائف الخالية بشركة مياة الشرب والصرف الصحي في سوهاج، أوضحت الشركة عن بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للوظائف الشاغرة بالشركة، والشروط هي:

أن يكون الشخص المتقدم للوظائف المتاحة من أبناء محافظة سوهاج.

سن المتقدم للوظيفة لا ينقص عن 18 عام.

لايكون سن المتقدم للوظيفة أكثر من 35 عام.

الاجتياز للاختبارات التحريرية والعملية التي ستتم، وكذلك المقابلة الشخصية.

بداية التقديم على الوظائف المتاحة بالشركة ستكون من أول شهر فبراير وهو شهر 2 لعام 2022، وحتى يوم 20 فبراير من عام 2022.

رابط التقديم للوظيفة يمكنك الدخول إلى رابط الشركة والتسجيل من خلاله http://www.scww.com.eg،

أو يمكنك الدخول على الوظائف مباشرة والتقديم عليها من خلال الرابط المباشر لوظائف شركة مياه سوهاج وهو https://www.scww.com.eg/Jobs/pages/NewJobs.aspx.

إذا لم تستطع التسجيل بالموقع في الموعد المحدد، تابع معنا في التعليقات وسيتم حل المشكلة ولكن الأهم هو توافر الشروط الخاصة بكل وظيفة وتجهيز أوراقك كاملة.

تفاصيل مهمه لوظائف شركة مياه سوهاج لعام 2022

أليكم جميع التفاصيل الخاصة بالوظائف المتاحة التي نشرتها الشركة عبر موقعها: