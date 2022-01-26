نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على مجموعة بن شيهون وظائف 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على مجموعة وظائف بن شيهون 2022، والتي ازداد عنها البحث مؤخراً على جميع محركات البحث في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، خاصة بعد أن أعلنت المجموعة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة لديها للمواطنين من أبناء المملكة، والتي يمكن التقديم عليها عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات، والتي سوف نتعرف عليها من خلال موقعكم ” ثقفني”، وذلك من خلال قراءة السطور القادمة.

عن مجموعة بن شيهون

تأسست مجموعة بن شيهون منذ أكثر من خمسة وستون عاماً، ومقرها في العاصمة السعودية ” الرياض”.

وبن شيهون شركة متخصصة في توفير الأدوات المنزلية، والعقارات. ومواد البناء، وكذلك توفر الشركة مستلزمات السيارات من معدات وبطاريات وإطارات، وزيوت تشحيم ومنتجات صناعية. كما تعمل الشركة في مجال العقارات، وهي شركة رائدة في مجالها داخل المملكة.

كيفية التقديم على مجموعة وظائف بن شيهون 2022

الآن يتوفر بالشركة ما يزيد عن 18 وظيفة خالية لكافة المواطنين السعوديين داخل المملكة في الرياض وجدة، والمدينة المنورة، والدمام، والطائف.

كما يمكنك الآن عزيزي القارئ الدخول إلى موقع شركة بن شيهون، ومعرفة كل ما تسأل عنه من معلومات حول الوظائف الشاغرة بالشركة. والتقديم عليها أيضا.

مجموعة الوظائف المتوفرة في شركة بن شيهون

ونستعرض إليك عزيزي القارئ مجالات الوظائف التي تم الإعلان عنها في مجموعة بن شيهون.

وظيفة فني خدمة_ مكان العمل في جدة، والمدينة المنورة، والطائف، والدمام.

مندوب مبيعات_ مكان العمل في الرياض.

حارس أمن.

محاسب عام.

مصمم جرافيك.

مشرف النقل العام.

وظيفة فني معدات.

عامل مستودع.

فني معدات.

وظيفة محلل أسهم.

موظف استقبال.

وظيفة سائق توصيل بعدد وظيفتان_ مكان العمل الرياض.

مسؤول علاقات الموظفين.

وظيفة بائع.

أخصائي عقود.

مشرف أمن وسلامة.

ويمكن الاستفسار عن أي معلومات تخص الوظائف أو الراتب، وجميع متطلبات التقديم، وشروطه من خلال الاتصال عبر الأرقام:

+6812222-12-966

كما يمكن التواصل عبر رقم الفاكس.

+6812000-12-966

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحديث عن التقديم على وظائف مجموعة بن شيهون 2022، كما نرجوا أن نكون قدمنا إليكم أعزائي قراء “ثقفني” مجموعة مفيدة من المعلومات التي تساعدك في التقديم.