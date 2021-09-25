بعد غد.. افتتاح أول مركز تكنولوجى متخصص فى النسيج بالمركز القومى للبحوث

وقال الدكتور تامر مصطفى حمودة، رئيس التحالف القومى للنسيج - فى تصريح له اليوم السبت - إن هذا المركز يعد الأول من نوعه فى مصر كمركز تكنولوجى متخصص فى المنسوجات التقنية عالية الآداء وفى المواد المركبة المدعمة بالنسيج.
وأضاف أن أكاديمية البحث العلمى أطلقت برنامج دعم التحالفات التكنولوجية وهو البرنامج الأكبر لربط الجهات البحثية والجامعات بالمجتمع الصناعى ومؤسسات المجتمع المدنى للوصول إلى منتجات وطنية تعمل على تخفيف العبء عن كاهل الدولة.
وأشار حمودة إلى أن هذا البرنامج يعتمد على طرق علمية سليمة تستند إلى خبرات وتجارب الدول المتقدمة لربط البحث العلمى بالصناعة وانتاج تكنولوجيات جديدة وتعميق التصنيع المحلى.
من ناحية أخرى، تنطلق بعد غد الاثنين، فعاليات المؤتمر الدولى التاسع لشعبة البحوث البيطرية بالمركز القومى للبحوث بعنوان "صحة الحيوان وتأثيرها على الأمن الصحى العالمى"، بالمركز المصرى الدولى للزراعة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور السيد القصير وزير الزراعى واستصلاح الأراضى.
وقالت الدكتورة منى سعيد محمود، رئيس الشعبة البيطرية ورئيس المؤتمر، فى تصريح لها اليوم، إن المؤتمر على مدى 3 أيام، سيبحث الاهتمام بصحة الحيوان ومنع تهديدات الأمراض المعدية واكتشافها المبكر ومقاومتها كخطوة مهمة للحفاظ على صحة الأنسان والبيئة على طريق دعم برنامج التنمية المستدامة وخطة الدولة 2030.
وأضافت أن الفعاليات ستتضمن محاضرات سيلقيها نخبة من العلماء الأجانب والعرب والمصريين، وندوات وورش عمل وجلسات تقاشية تتضمن البحوث التطبيقية والأساسية عن تشخيص ومراقبة الأمراض البيطرية ، تكاثر الحيوانات والتلقيح الصناعى، الصحة العامة والأمراض الحيوانية،
تقنية النانو والبيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية، أمراض الأسماك وتربية الأحياء المائية، وظهور سلالات جديدة من أمراض الدواجن وتأثيراتها على صناعة الدواجن.
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