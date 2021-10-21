صور- أزياء شتوية ضرورية فى خزانة المحجبات

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الأزياء التى تتصدر صيحات الموضة للمحجبات فى الشتاء، ومنها المعاطف التى تعتبر من أكثر الملابس استخداما. كما اتجهت دور الأزياء العالمية إلى الملابس المنقوشة فى الشتاء لمنح مرتديته إطلالة أنيقة غير تقليدية تناسب كل فتاة. ومن أبرز صيحات الموضة فى البنطلونات للمحجبات، البنطلون الجينز أو البنطلون القماش المبطن من الداخل. عند اختيار معطف أو جاكيت شتوى يمكن اللجوء إلى موضة الجواكت والمعاطف المنفوخة، ويمكن تنسيقها بسهولة مع قطع ملابس أخرى مثل التنانير أو البنطلونات مع بلوزة قصيرة مناسبة لها.

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