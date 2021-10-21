فيديو- المطعم المحمول.. مدحت يفكر خارج الصندوق لإعالة أسرته فى الصعيد

حاول مدحت التفكير خارج الصندوق، وبخبرته فى العمل بأحد المطاعم، تبنى فكرة المطعم المحمول، وأنشأ مشروعه الخاص، ليكون مصدر رزقه لتدبير نفقات أسرته.
صغر سن مدحت وظروفه المادية، كانا عائقين يمنعانه من تنفيذ حلمه، وبعد بحث على مدى شهور استطاع تنفيذ فكرة "المطعم المحمول"، والذى يتكون من أنبوبة غاز توضع على الظهر بينما المقلاة توضع بالأمام، لتصبح أشبه بالعربة المتنقلة ولكنها محمولة.
ورغم تردد مدحت فى تنفيذ الفكرة، إلا أن الشجاعة أخذته ليكون أول شاب فى الصعيد يقوم بعمل مشروع المطعم المحمول، ويقول مدحت "رغم صعوبة وثقل حجم أدوات المشروع، إلا أننى راضٍ برد الفعل الإيجابى الذى أجده من المارين أمامى، وهو أكبر دافع لى للاستمرار فى العمل".
وأضاف مدحت "فرص العمل تتواجد عندما نبحث عنها، وليس بالضرورة أن تكون وظائف تقليدية، لكن بالبحث والمثابرة والتفكير الجيد نستطيع أن نخلق وظائف جديدة".
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