عاجل.. شركة Facebook تغير اسمها إلى Meta

جدة - نرمين السيد - وأعلن مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرج أن "فيسبوك" سيغير اسمه إلى "ميتا" اعتبارا من اليوم الخميس.
وقال زوكربيرج أثناء تقديم شركة "ميتافيرس"، إنه "من اليوم فصاعدًا، سنطلق علينا اسم ميتا".
وقدم زوكربيرج شعار الشركة الجديد، موضحا أن كلمة "ميتا" تأتى من الكلمة اليونانية التى تعنى "بعد".
وأضاف أن الأسم يرمز إلى حقيقة أنه يمكنك دائمًا بناء شيء جديد.
وأفاد بأن العلامة التجارية الجديدة تركز اهتمام الشركة على "metaverse"، حيث يتخلى الشخص عن الشاشات ويختبر تأثير التواجد فى الواقع الافتراضى.
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