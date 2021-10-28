أرباح سامسونج ترتفع بنسبة 28% خلال الربع الثالث

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن ارتفاع أسعار رقائق الذاكرة وعقود تصنيع الرقائق ومبيعات الشاشات فاق التكاليف المتزايدة لإنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية. وقالت أكبر شركة لصناعة رقائق الذاكرة والهواتف الذكية فى العالم إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 15.8 تريليون وون (حوالى 13.48 مليار دولار) فى الفترة بين يوليو وسبتمبر، من 12.35 تريليون وون قبل عام، ويتماشى ذلك مع تقديرات الشركة هذا الشهر لتسجيل 15.8 تريليون وون.

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