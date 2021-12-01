إصدار خاص من آيفون 13 برو يحمل صورة إيلون ماسك وجوبز

جدة - نرمين السيد - وأشارت كافيار إلى أنها قامت بتزيين الإصدار Tesla Electro بلوحة من الألومنيوم عليها صورة إيلون ماسك وشعار شركة تسلا، وتم تصنيع هذا التصميم الفنى من مكونات منصهرة من سيارة تسلا Model 3.

ويأتى الهاتف الذكى بجسم مصنوع من التيتانيوم ومزود بطبقة PVD، ويقتصر إنتاج هذا الإصدار على 99 نسخة فقط، ويتراوح سعر هاتف آيفون 13 برو (الإصدار الفاخر من كافيار) حسب مساحة الذاكرة بين 6030 و7480 يورو.

ويأتى الإصدار الخاص Steve Jobs Special Edition من هاتف آيفون 13 برو بتصميم أنيق، وصنعت شركة كافيار الجانب الخلفى من الهاتف الذكى من التيتانيوم مع نقش الكثير من الشعارات المميزة لشركة أبل بدءا من عبارة Think Different ووصولا إلى توقيع مؤسس شركة أبل.

ويقتصر إنتاج الإصدار Steve Jobs Special Edition على 99 نسخة ويبلغ سعره 6230 يورو.

وتختتم شركة كافيار هذه المجموعة الفاخرة بالإصدار الخاص Jack Ma، مؤسس عملاق التجارة الإلكترونية Alibaba، ويقتصر إنتاج هذا الإصدار على 8 نسخ فقط ويبلغ سعره 15 ألف و510 يورو نظرا لوجود 400 ماسة بقطر 1.2 ملم لكل منها، وتتلألأ هذه القطع الثمينة تحت غطاء زجاجى غير قابل للكسر.