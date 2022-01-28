لونار كروزر.. أحدث ابتكارات تويوتا لغزو الفضاء

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت سكاى نيوز عربية، أطلق على المركبة التى يتم تطويرها اسم "لونار كروزر"، والتى يكرم اسمها سيارة "تويوتا لاند كروزر" الرياضية متعددة الاستخدامات. وعن أسباب دخول "تويوتا" لهذا المجال، قال تاكاو ساتو، الذى يرأس مشروع "لونار كروزر": "نحن نرى الفضاء كمجال للتحول الذى يحدث مرة واحدة فى القرن. من خلال الذهاب إلى الفضاء، قد نكون قادرين على تطوير الاتصالات السلكية واللاسلكية وغيرها من التقنيات التى ستثبت قيمتها فى حياة الإنسان"، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".

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