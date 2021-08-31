نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية وبرقم الفاتورة وبرقم السجل التجاري وطريقة استلام المبلغ في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم ما قامت به وزارة العدل في المملكة العربية السعودية هو إطلاق خدمة استعلام عن طلب تنفيذ سواء برقم الفاتورة أو الهوية او السجل التجاري بشكل إلكتروني، وذلك ضمن تطوير منظومة الوزارة وتقليل الضغط عليها وتوفير الكثير من الوقت والمجهود على المواطنين، فقامت بتقديم العديد من خدماتها بشكل إلكتروني سهل وبسيط.

استعلام عن طلب تنفيذ

إن طلب التنفيذ يعتبر من الخدمات الهامة حيث أنه يعتبر أسلوب حماية لحق الشخص الذي يقوم بطلب التنفيذ، حيث أن هذا الطلب يتم تقديمه من الشخص للجهات التنفيذية، والتي تقوم بدورها بتسليمه حقوقه من الشخص المدين، وبدون هذا الطلب لا يمكن أن يحصل الدائن بشكل رسمي على أمواله من المدين.

الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية

من الخدمات الإلكترونية التي تقوم وزارة العدل في المملكة العربية السعودية بتقديمها بشكل حديث، هي الاستعلام عن طلب تنفيذ عن طريق رقم الهوية الخاصة بالشخص، ويكون ذلك عبر الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة العدل السعودية.

ومن الصفحة الرئيسية نختار الدخول إلى الخدمات، بعد ذلك نقوم باختيار خدمات إلكترونية من القائمة التي تظهر، سوف تظهر قائمة أخرى نختار منها الاستعلام عن طلب تنفيذ برقم الهوية.

ثم ندخل إلى الخدمة ونقوم بتحديد النوع الخاص بالهوية، وندخل الرقم الخاص بها وتاريخ الميلاد ورقم التوثيق.

نقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة التالي، ونقوم بعد ذلك باتباع التعليمات البسيطة وسوف يقوم الموقع بعرض كل البيانات التي نحتاج إليها.

استعلام عن طلب تنفيذ برقم الفاتورة

في بعض الأحيان قد لا يستطيع الشخص الاستعلام عن طلب تنفيذ أو حتى برقم الهوية، فيكون الحل الافضل لذلك هو الاستعلام برقم الفاتورة والذي يتم بالخطوات التالية:

الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية، ونقوم بعد ذلك باختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم نختار كلمة التنفيذ، وبعد ذلك نختار من القائمة كلمة الاستعلام عن طلب التنفيذ، وندخل رقم الطلب.

ونحدد ما إذا كان الطلب يخص فرد أم شركة أم مؤسسة، ونحدد نوع الهوية ونكتب الرقم الخاص بها.

وندخل الكود الخاص بالتوثيق، ونضغط على كلمة التالي وسوف تظهر لنا كل المعلومات الخاصة بالطلب.

استعلام عن طلب تنفيذ برقم السجل التجاري

لا يوجد هناك فارق في الخطوات ما بين طلب التنفيذ برقم الطلب أو الهوية أو حتى السجل التجاري، ويتم ذلك من خلال الدخول على منصة ناجز الإلكترونية ، ونقوم بعد ذلك باختيار الخدمات الإلكترونية، ثم نتبع نفس الخطوات المذكورة في السطور السابقة.

ماهي إجراءات محكمة التنفيذ السعودية

إن محكمة التنفيذ في المملكة العربية السعودية منفصلة عن كل الأمور القضائية، ويأتي استقلالها هذا لتخصيص إجراءاتها بشكل أكبر، حيث تقوم باستلام الأحكام القضائية المصحوبة بطلب التنفيذ، وتعمل بعد ذلك على التأكد من تنفيذ هذه الإجراءات وإعادة الحق لصاحبه الذي يستحقه حسب ما أقرت المحاكمات القضائية، وبذلك تكون هذه المحكمة هي الحلقة النهائية في إجراءات خصول الشخص على حقوقه.

وصلتني رسالة من محكمة التنفيذ

بعد التطور التكنولوجي الذي وصلت إليه وزارة العدل السعودية، ومن مؤسساتها التي قامت بذلك محكمة التنفيذ، حيث فعلت خدمة إرسال رسائل نصية للأشخاص أصحاب الدعوى او المقامة هذه الدعوة ضدهم، ولكنها أعلنت وأكدت للجميع الحرص والتأكد من أن هذه الرسائل مرسلة بالفعل من محكمة التنفيذ.

قد يقوم البعض باستغلال هذا الأمر وإرسال رسالة تحتوي على بعض الروابط الإلكترونية، ويتمكن من خلالها من اختراق الهاتف الشخصي، وأوضحت المحكمة أن مصادرها الاساسية هي MOJ، وMOJ.GOV.SA، كما نبهت محكمة التنفيذ على أنه من الضروري أن يحرص كل شخص من معرفة محتوى الرسالة التي تصل إليه، وأن يتبع التعليمات الخاصة بهذه الرسالة فيما يخص سداد ما عليه حتى لا يتعرض لغرامات نتيجة تجاهله أو إهماله لهذه الرسالة.

كيف استلام المبلغ من محكمة التنفيذ

بعد إعطائك لمحكمة التنفيذ الطلب الخاص بك، سوف تتواصل هي مع الطرف المدين لتحصيل الاموال الخاصة بك، ومن حق الطرف المدين أن يقوم بتسديد هذه الأموال بشكل إلكتروني، فإذا حدث ذلك فيوف تصلك رسالة بتحويل قيمة المبلغ إلى حسابك، ويتم ذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على منصة ناجز الإلكترونية najiz.moj.gov.sa.

نقوم بعد ذلك باختيار خدمات التنفيذ، ونقوم بالضغط على إضافة حساب، ونسجل اسم البنك وإضافة الإيبان في المكان الذي تم تخصيصه للمعلومات البنكية

مع الحرص على التأكد من الإيبان بشكل جيد، وبعد نذلك نختار حفظ للمعلومات البنكية.

وسوف يتأكد الموقع من اسم البنك والإيبان وسوف يصل إشعار بعد التأكد منهم ليتم تحويل المبلغ إليهم عند قيام المدين بسداده.

لقد عرضنا لكن فيما سبق كيفية استعلام عن طلب تنفيذ المقدم من وزارة العدل بعد تطويره وتخويله إلى الشكل الإلكتروني، كما عرضنا العديد من الاستفسارات التي تشغل بال الكثير للحصول على الخدمات التي يحتاجون إليها، بعد تطوير المنظومة الكاملة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية.