نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول في بلاك بورد الكلية التقنية Blackboard Learn في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول في بلاك بورد الكلية التقنية Blackboard Learn عبر موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والذي يقدم الدورات التدريبية في شتي المجالات للطامحين في تعلم الكثير من التدريبات الحديثة وتقنيات المهن المستقبلية لكي يتم أدماجهم في سوق العمل السعودي والذي يحتاج إلي مهارات وخبرات الشباب والدارسين في شتي المجالات المطلوبة في سوق العمل لذا سوف نشرح لكم اليوم كيفية تسجيل الدخول في بلاك بورد التقنية 1443 عبر نظام رايات التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الكثير من مدن ومحافظات المملكة السعودية أمثال بلاك بورد الإمام وبلاك بورد جامعة الدمام وبلاك بورد جامعة حفر الباطن السعودية.

تسجيل دخول في بلاك بورد

يقدم نظام Blackboard Learn تعليم إلكتروني عبر صفحات الأنترنت وتطبيق بلاك بورد عبر أنطمه الجوال ابل والاندرويد حيث يقدم البرنامج للطلاب الدورات الدراسية التقنية والمهنية بشكل إلكتروني شامل للتيسير علي الطلاب في حفظ وفهم المقررات الدراسية كما يقدم المدرسون والمعلمون من خلال الفيديوهات والصور والبث المباشر بتقديم مادة علمية دسمة للطالب وتقديم كل سبل التعليم الحديثة لتوصيل المادة التعليمية للطلاب بشكل سلس.

كيفية التسجيل في بلاك بورد التقنية

لكي يتم تسجيلك في بلاك بورد جامعة التقنية عبر بوابة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يرجي اتباع الخطوات الأتية لإتمام العملية بكل نجاح :

الدخول علي رابط الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني Blackboard Learn .

نقوم بكتابة اسم المستخدم في الخانة المخصصة لذلك.

ثم نقوم بكتابة كلمة المرور الخاصة بك.

ثم نضغط علي زر تسجيل الدخول.

بعد ذلك سوف تظهر لنا صفحة بها جميع البرامج التقنية والتأهيلية والتدريبية في مختلف مجالات العمل الحر سواء للشباب أو للفتيات ومن ثم يمكنك الاختيار والضغط علي البرنامج والمادة المراد دراستها والتمكن منها والتسجيل بهافي الجامعة التابعة لمنطقتك مثل بلاك بورد القصيم و بلاك بورد تبوك و بلاك بورد طيبة في الأراضي الحجازية.

كيف ادخل بلاك بورد التقنية Blackboard

يمكنكم الآن الدخول عبر رابط تسجيل دخول في بلاك بورد رايات الكلية التقنية عبر بوابة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني واتباع الخطوات السابق ذكرها وكتابة كافة البيانات بكل دقة واختيار البرنامج أو البرامج المتعددة المراد دراستها والتمكن منها واستكمال باقي الطلبات والأوراق والمستندات المطلوبة لذلك.