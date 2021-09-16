نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في الدعم الحكومي الريفي للعاطلين أو للمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة البيئة والمياه والزراعة بإتاحة التسجيل في الدعم الحكومي الريفي للعاطلين أو للمتقاعدين في المملكة العربية السعودية، تتم علمية التسجيل من خلال منصة ريف لجميع العاملين في المجال الزراعي أو الراغبين في إنشاء مشروع به، وتتيح الحصول على الدعم المالي بشكل شهري أو تقديم تمويل لمشروعات الأسر المنتجة وربات البيوت في الريف والعاطلين، ويجب استيفاء الشروط كما سنتعرف.

التسجيل في الدعم الحكومي الريفي للعاطلين

يهدف برنامج الدعم الريفي إلى تحقيق تنمية ريفية زراعية مستدامة في جميع مناطق المملكة.

يستهدف برنامج دعم ريف بشكل أساسي تحسين المستوى المعيشي في القطاع اليفي الزراعي خاصة صغار المزارعين وأسرهم بهدف تحسين نمط حياتهم.

يمكنك الاستفادة من برنامج دعم الريف للحصول على مبلغ دعم شهري حكومي أو تمويل لمشروعك.

الفئات التي يستهدفها البرنامج هي:

المتقاعدين. العاطلين. ربات البيوت. الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة. لذلك إذا كنت صاحب مشروع صغير أو لديك فكرة مشروع أو كنت متقاعد أو عاطل عن العمل فلا تترد في قرآة المقال حتى النهاية لتحقيق أفضل استفادة من التسجيل في دعم ريف.

ولكن ما هي أهداف برنامج الدعم الحكومي الريفي؟

يهدف البرنامج إلى:

تحيقي الأمن الغذائي. التنمية المستدامة. الاستقرار الاجتماعي. الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. تتيح وزارة البيئة والمياه والزراعة أيضًا برنامج دعم صغار مربي المواشي.

مميزات التسجيل في الدعم الحكومي الريفي للعاطلين أو للمتقاعدين

يقدم لك من 1000 ريال حتى 4500 ريال دعم شهري حسب احتياجاتك ودراسة حالتك. تم قبولك في فترة أقصاها 60 يوم فقط. لا يؤثر على المستفيدين من الضمان الاجتماعي ولا الذين يفكرون في التقديم في المستقبل. توفير مبلغ دعم مالي لمشروعك الناشئ. ولكن ما هي المجالات التي تتيح التسجيل في دعم ريف للعاطلين والمتقاعدين؟

إنتاج الورد والزهور. زراعة البن العربي. تربية النحل وإنتاج العسل. صيد الأسماك. الفواكه والمحاصيل المطيرة. مشاريع المنتجات الزراعية. شروط التسجيل دعم ريف الحكومي للعاطلين

يجب أن تتوفر بعض الشروط في من يرغب في التسجيل في الدعم الريفي للدعم المادي وهي كالتالي:

أولًا أن يكون حامل للجنسية السعودية. ألا يتجاوز المعاش 6000 ريال في حالة المتقاعدين. يكون المنتج أو النشاط في البيئة الريفية. لا يتجاوز ربع المشروع السنوي 54 ألف ريال. لا يمتلك سجل تجاري. حاصل على شهادة العمل الحر حتى المزارعين. يتاح التقديم للعملين في القطاع الخاص والعام.

ينصح باستخدام جهاز لابتوب أو كمبيوتر شخصي وقت التسجيل لأن منصة ريف بها بعض التهنيجات.

طريقة التسجيل في الدعم الحكومي الريفي للعاطلين أو للمتقاعدين

جاءت طريق التسجيل في الدعم الريفي للمتقاعدين أو للعاطلين من خلال منصة ريف عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولًا: يتم إنشاء حساب على المنصة من أجل التقديم:

أولًا عليك الدخول إلى موقع منصة ريف reef الإلكترونية.

ثم اضغط على “أبدء بطلب الدعم”.

قم بتعبئة البيانات الشخصية: (رقم الهوية – رقم الجوال – كلمة مرور جديدة – تاريخ الميلاد).

هنا قم بإدخال كلمة المرور المؤقتة التي وصلتك على الجوال، وبهذا تكون قد سجلت حساب على منصة ريف. ثانيًا: يتم التقديم على الدعم الريفي للعاطلين: