منصة مدرستي تسجيل دخول 1443 للطالب والمعلم وطريقة حضور الحصص الدراسية

منصة مدرستي تسجيل دخول 1443 لكل من الطالب والمعلم هو واحد من ضمن الاشياء التي تهم الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بتسجيل الدخول في تلك المنصة من اجل حضور الحصص الدراسية التي تقدم لكل الطلاب علي تلك المنصة بعد أن اصبحت الدراسة علي المنصة فقط.

منصة مدرستي تسجيل دخول 1443

منصة مدرستي التعليمية هي عبارة عن منصة إلكترونية قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بتقديمها للطلاب في العام الماضي وذلك لأن يتم حضور الحصص الدراسية عليها حيث أن تلك المنصة عبارة عن المدرسة ولكن في عالم الواقع الافتراضي حيث تقدم المنصة الكثير من الأدوات الهامة التي يحتاج لها كل من الطالب والمعلم في الفترة الخاصة بالمدارس.

طريقة التسجيل في الاختبارات المركزية علي منصة مدرستي

يمكن ان تقوم بالتسجيل في الاختبارات المركزية علي منصة مدرستي عن طريق القيام بمجموعة بسيطة من الخطوات وهي تتلخص في النحو التالي:-

الذهاب إلي موقع منصة مدرستي التعليمية علي شبكة الأنترنت.

تكتب اسم المستخدم ثم رقم السر.

تكتب رقم التحقق البشري.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة القائمة الاختبارات المركزية.

تقوم باختيار المواد التي ترغب في الاختبار فيها.

بعد ذلك تحديد السنة الدراسية والصف الدراسي.

تقوم باختيار من الصفحة موعد الاختبار.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات المطلوبة منك.

الضغط علي زر التسجيل في الاختبار الموجود في اسفل الصفحة.

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول 1443

يمكن إن تقوم بعملية الدخول في منصة مدرستي وحضور الحصص الدراسية في تلك المنصة عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية: