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عمر شويل - جدة كيفية التسجيل في ناقل كمندوب توصيل دوام جزئي في المملكة العربية السعودية ، تسجيل في شركة ناقل اكسبرس مندوب بدوام جزئـي ، حيث يبحث عـدد كبير مـن الراغبين في الحصول علـى وظيفة العمل لدى شركة ناقل للتوصيل، فقد فتحت الشركة باب التقديم لأجل الحصول علـى فرصة عـمل بالشركة عند توافر الشروط الخاصة بالتوظيف فيك، وتلك الشروط بسيطة جداً، سنقوم بتوضيحها، وكذلك تقديم طريقة التسجيل في وظائف سائقين شركـة ناقل ، وكذلك رواتب شركة ناقل دوام جزئـي.

التسجيل في ناقل دوام جزئي

تعتبر شركـة ناقل أحد أهم شركات توصيل في المملـكة، حيث تُشتهر تلك الشركة بسرعة التوصيل، وجودة المعاملة مع العملاء والحفاظ علـى المنقولات الخاصة بالعملاء خـلال عملية التوصيل والتسليم.فقد قدمت الشركة بالأمس القريب فرص الحصول علـى وظيـفة بـدوام جزئـي مـن الشركة، خـلال العمل كمندوب توصيل لـدى الشركة.وقد وضحت الهيئة المسؤولة عـن الشروط التي يجب ان تتوفر بالمتقدم حتى يتم اختياره مـن بين المتقدمين أقرانه.

شروط التسجيل فـي ناقل كمندوب

وللسؤال عـن كيفية التسجيل فيجب أن تتوافر بالمتقدم للوظيفة توصيل حتى تهيأ له الفرصة بالحصول علـى الوظيفة.

أولاً يلزم أن يكون المتقدم مواطناً سعودياً.

يلزم ألا يقل عمر المتقدم عـن 21 عاماً.

يجب عليه أن يكون ممتلكاً لسيارة ألا يكون الموديل الخاص بها أقل مـن طراز 2008.

تكون أولوية التعيين لأولاك المواطنين الذين لا يملكون عملاً.

السيارات الرياضية ذات الباب الواحد غير مسموح التقدم بها علـى الوظيفة في ناقـل كمندوب.

يلزم تقديم الرسمي ضمان مالي.

يجب أن يكون المتقدم هو صاحب السيارة أو مفوض باستخدامها من قبل المالك.

يشترط امتلاك المتقدم لرخصة قيادة سارية الاستخدام ليتمكن من الحصول على الوظيفة توصيل شـركة ناقل اكسبريس.

كيفية التسجيل في ناقل كمندوب توصيل

يمكنك التقديم على الوظيفة مندوب بعد معرفة طريقة التسجيل فـي ناقل دوام جزئـي و التسجيل كمندوب هنقرستيشن . التعرف على شروط التقديم ومعرفة ما إن كانت تلك الشروط منطبقة عليك، فيمكنك اتباع التالي للتسجيل في الشركة.

أولاً يتـم الدخول إلى رابـط شـركة ناقل توصيل إكسبريس الإلكتروني.

تظهر بعض الأسئلة الخاصة بعملية تسجيل للوظيفة.

السؤال الأول : هل تمتلك رخصة قيادة ؟ فيجب أن تكون إجابتك (نعم أمتلك).

السؤال الثاني : هل لديك سيارة ملك لك ؟ فيلزم أن تكون الإجابة (نعم).

بعـد ذلك انقر فوق “انضم إلينا”.

اكتب رقم الجوال الخاص بك.

سيتم استلام كود تفعيل عملية التسجيل فـي ناقـل كمندوب توصيل.

أكمل عملية إدخال البيانات الخاصة بك، ثم تأكد مـن صحتها، ثم انقر “تقديم”.

فهذه هي طـريقة التقديم للعمل في شركة الشحن ناقل لأجل توصيل طلبات العملاء كمندوب من نون و علي بابا و الشحنات الخاصة بشركات بيع أونلاين.

أوراق التقديم في وظائف ناقل

يوجد عدد من الأوراق اللازمة حتى يطرحها المتقد على الشركة والتي من خلالها يمكن اختياره العمل لدى ناقل إكسبريس ، وتلك الأوراق هي:

صورة نسخة من الهوية الوطنية.

نسخة من صورة رخصة القيادة.

صورة مـن استمارة السيارة التـي ستعمل بها.

رابط التسجيل في ناقل مندوب

أما عـن كيفية التسجيل في ناقل كمندوب توصيل في السعودية ، فشركة النقل ناقل اكسبرس أتاحت تسجيل الكثير من موظفين ك مندوب إلى هيئة الموظفين لديها، وذلك من خلال الخطوات التي قمنا بتقديمها عن سؤال كيف أتقدم الى عمـل مندوب عبر ناقل السعودية.

رواتب شركة ناقل دوام جزئـي

ومن أجل معرفة رواتب لدى ناقل إكسبريس كمندوب فقد أوضحت الشركة أن مرتب الفرد يحصل على 5,000 ريال سعودي شهراياً

ذلك بالإضافة إلى بدل العدوى, بدل السكن وغيرها.