نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتتاب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات stc سلوشنز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبدأ اكتتاب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc العام في البورصة السعودية اليوم، وكانت شركة اس تي سي قد أعلنت عن عملية الطرح للاكتتاب من يوم 19 سبتمبر، لذلك سنتعرف على تفاصيل طرح اكتتاب سلوشنز حلول والتحليل الأولي لوضع الشركة في البورصة ونصائح الشراء.

الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات stc سلوشنز

قررت اس تي سي طرح شركة solutions حلول للاكتتاب العام في البورصة السعودية بهدف تنمية وتوسيع النشاطات الخاصة بالشركة.

وخاصة أن حلول تشهد نمو واسع بعد خطة التحول الرقمي 2030 في المملكة العربية السعودية.

وستكون شركة solutions by stc سلوشنز صاحبة دور رئيسي في العشر سنين المقبلة حيث تضاعفت اشغال الشركة فقط خلال السنين السابقة 13 ضعف !

يجب على من يفكر في الاستثمار في اكتتاب الشركة العربية سلوشنز أن يتعرف على وضع الشـركـة ونشاطها في الفترة القادمة.

قررت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات طرح 20% تقريبًا من أسهم حلول.

عدد الأسهم المقرر طرحها هو 2,4 مليون سهم، وتم تحديد سعر السهم المبدأي 151 ريال سعودي.

تعتبر عملية اكتتاب الأفراد بأسهم الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions هي الرابعة من نوعها في البورصة السعودية هذا العام 2021.

تم تحديد مدة الاكتتاب بثلاثة أيام تبدأ من يوم 19 سبتمبر (12\2\1443) إلى 21 سبتمبر (14\2\1443).

اكتتاب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سلوشنز

كانت stc قد أعلنت عن نجاح في نمو سلوشنز لتصل من رأس مال 100 مليون ريال إلى 18 مليار ريال كقيمة حالة.

ولكن ما هي نشاطات الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات solutions by stc؟

تقوم بنشاطات متنوعة تساعد في التطور الرقمي كانت السبب في هذا النمو السريع والتفكير في اكتتاب سلوشنز وهي كالتالي:

خدمة البيانات والمعلومات (Data engineering). تمديد أسلاك الاتصالات. تركيب وصيانة الأجهزة الأمنية. شبكات الكمبيوتر والاتصالات. الاستشارات الإدارية العليا. يمكنك شراء أسهم حلول عن طريق تداول الراجحي أو تداول الفرنسي. التحيلي المالي للشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات سلوشنز

إذا كنت تفكر في الاستثمار في اكتتاب سلوشنز solutions by stc فعليك أن تكون على دراية كاملة بالتحليل والوضع المالي للشركة في الثلاث سنين الماضية.

سجلت شركة سلوشنز نمو عام 2018 ثم تلته خسار بنسبة 12% في عام 2018 – 2019م.

بعدها سجلت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات صافي ربح بنسبة 67% لعام 2019 – 2020م.

بلغ معد النمو السنوي في الأربع سنين الأخيرة 21.4%.

الأمر الأكثر إيجابية في اكتتاب الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات هو إجمالي الموجودات الذي يشهد تزايد بقدار الضعف كل عام، وهو الأصول الغير مستغلة والذي يزيد من معد الامان تقليل الخسائر.

وبذلك نكون قد تعرفنا على أهم المعلومات عن اكتتاب سلوشنز (حلول) solutions by stc.