نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد بطاقة الصراف بنك الرياض والخدمات المقدمة للعملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض العديد من خدماته المصرفية لعملائه من خلال بطاقة الصراف وبدون البطاقة لا يمكن التعامل مع العملاء حيث أصبح كل تعاملات البنوك من خلال بطاقة الصراف والتي مدون بها كل معلومات العملاء ومن خلالها يتم التعامل، وتجديد بطاقة الصراف بنك الرياض، من الأمور التي يبحث عنها المواطنين في المملكة العربية السعودية، من أجل الاستفادة من الخدمات التي يقدمها بنك الرياض إلى العملاء، وتحولت البطاقات المصرفية، إلى أداة هامة في التعاملات المالية، حيث باتت من الأمور الضرورية في التعاملات، ولا يمكن الاستفادة من بطاقة الصراف بنك الرياض إلًا بعد تجديدها.

بنك الرياض:

بنك الرياض له تاريخ كبير في المملكة وفي تقديم خدماته للمواطنين حيث يعود تاريخ إنشاء بنك الرياض إلى عام 1957 ميلادي، ومنذ وضع اللبنة الأولى حقق البنك عدة نجاحات مبهرة، فنجح في استمالة العديد من القطاعات، عبر البرامج المختلفة المقدمة إلى الجمهور، حيث يقدم البنك خدمات متنوعة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، سواء تمت المعاملات مع الأفراد أو المؤسسات، ويقدم بنك الرياض العديد من البرامج التمويلية التي تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع.

مميزات بطاقة الصراف بنك الرياض:

من الجدير بالذكر أننا نذكر عدة مزايا خاصة لبطاقة الصراف ببنك الرياض حيث يسعى كل فرد للإستفادة منها، وتعمل البطاقات على تسهيل إدارة العميل للحساب الخاص به في البنك، ويمكن للعميل الإستفادة منها في عملية البيع والشراء وإجراء مختلف الخدمات المصرفية عبر القنوات الإلكترونية لمصرف الرياض.

إصدار بطاقة صراف بنك الرياض بشكل مجاني عند فتح حساب جاري. استبدال بطاقة مايسترو ببطاقة مدى للحصول الخدمات. من الممكن استخدامها لعملية التسوق المحلية والدولية. يمكن التحكم في الحد اليومي للشراء من المحال التجارية. تتيح خدمة الشراء عبر نقاط البيع في السعودية وخارجها. يمكن السحب النقدي من الصراف بحد أقصى 5000 ريال يوميًا.

كيفية تجديد بطاقة الصراف بنك الرياض:

من الجدير بالذكر فيمكنك تجديد بطاقتك المنتهية بخطوات بسيطة ومن خلال إدخال البطاقة الي جهاز الخدمة الذاتية لبنك الرياض وإستبدالها بالبطاقة الجديدة، وبدون أية إحتياج لموظفي البنك يمكنك تجديد بطاقتك ، فقد أتاح بنك الرياض تجديد بطاقة الصراف بدون الحاجة أو الرجوع للبنك أو الي فروع البنك المنتشرة بالمملكة حفاظا على حياة عملائها في ظل إتخاذ الإجراءات الإحترازية للحد من جائحة كورونا بالمملكة، وتوفيرًا لوقتهم وجهدهم، ورفع عناء السفر عنهم، حيث أتاح البنك إمكانية تجديد بطاقة الصراف قبل انتهائها لمدة 90 يومًا، وفي حال إنتهاء بطاقة الصرف، فيتم تجديدها من خلال إستخدام، إسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالعميل في خدمة أون لاين الرياض، نقدم لكم خطوات تجديد بطاقة الصراف بنك الرياض من خلال الخطوات التالية.

توجه إلى أقرب أقرب جهاز الخدمة الذاتية لبنك الرياض. اختار اللغة التي تريد استخدامها. إدخال البطاقة في حال عدم انتهائها، وكتابة الرقم السري، واسم المستخدم وكلمة المرور. اضغط على أيقونة طباعة البطاقة. يجب تحديد سبب طباعة البطاقة. تظهر المعلومات الجديدة على الشاشة وبها الرسوم المقررة للتجديد. انقر لتأكيد طباعة البطاقة. أدخل رقم سري جديد للبطاقة، وانقر على زر التأكيد. الانتظار قليلًا حتى الانتهاء من طباعة البطاقة. بعد الخطوات السابقة يمكن الحصول على البطاقة الجديدة، وتفعيلها.

الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء من بنك الرياض:

يقدم بنك الرياض الكثير من الخدمات لعملائه لكسب رضائهم ولجذب عملاء أخرين، ولتقديم خدمات تنافسية غير متوفرة في بنوك أخرى، حيث يعمل بنك الرياض دائماً لمواكبة الإحتياجات المتنامية والمتغيرة بسوق العمل بتوفير حلول وخدمات مبتكرة تلبي احتياجاتكم المختلفة مع عدم اغفال المرونة الكافية عند التطبيق وخدماته التي يقدمها للعملاء كالتالي:

1-تمويل التجارة : خدمات تمويل التجارة من بنك الرياض مصممة خصيصاً لتلائم متطلبات التجارة المحلية والدولية والإرتقاء بكفاءة الأعمال ورجال الأعمال والمساهمة في التوسع وتمويل مشروعاتهم.

2-إدارة المدفوعات والتحصيل : بنك الرياض يقدم خدمات إدارة المدفوعات والتحصيل والتي توفر أحدث وسائل التكنولوجيا لتمنحك السهولة والكفاءة في إدارة عمليات السداد والتحصيل ووفقاً لمتطلباتك وسرعة في إانجاز أهدافك.

3-حلول دفع الرواتب: يقدم بنك الرياض لعملاء مصرفية الشركات والمؤسسات الحكومية على حد سواء، خدمة حلول الرواتب كجزء من محفظة خدمات الدفع.

4-التحويل الآلي : مجموعة من الحلول الآمنة والمريحة للتحويل الآلي تعمل على تحسين أداء السيولة لتحقيق التوازن بين متطلبات وأولويات الحسابات من بنك الرياض.

5-حلول الدفع الرقمية :يحرص بنك الرياض على دعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير خدمات رقمية في سبيل تسهيل عمليات الدفع.

6- نقاط البيع : بنك الرياض يحاول دائما كسب وإرضاء العملاء، خاصةً عندما يتعلق الأمر بشروط وطرق الدفع، لهذا السبب يقدم بنك الرياض نظام نقاط البيع الأكثر تقدما لتسهيل تعاملات موظفيك اليومية ومن أجل تقديم خدمة أفضل لعملائك.