نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني 91 مطاعم الرياض وجدة وأقوى تخفيضات ماكدونالدز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستمر البحث عن عروض اليوم الوطني 91 مطاعم بعد اقتراب موعد الاحتفال باليوم الوطني السعودي وقد أعلنت العديد من المطاعم الموجودة بالمملكة عن تخفيضات وخصومات كبيرة في عروض مطاعم اليوم الوطني، حيث يبحث عشاق المأكولات التقليدية والاكلات الخفيفة عن أفضل العروض والخصومات المقدمة للعملاء من الوجبات العائلية والسندويتشات التي تقدمها عروض مطاعم الرياض وجدة في اليوم الوطني السعودي. ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بالتفصيل على اهم واقوى عروض المطاعم لليوم الوطني 2021 التي تقم خصومات وتخفيضات هائلة على جميع المأكولات والمشروبات.

عروض اليوم الوطني 91 مطاعم

تحضى عروض اليوم الوطني 91 مطاعم الرياض وجدة باهتمام كبير من قبل جميع أبناء المملكة العربية السعودية الذين يحتفلون بعيدهم الوطني الواحد والتسعون ذكرى توحيد المملكة، كما تشارك وتتأهب المطاعم لاستقبال مواطني ومواطنات المملكة ومشاركتهم فرحتهم باليوم الوطني. حيث أعلنت معظم المطاعم الشهيرة بالسعودية عن العديد من الخصومات والعروض على مختلف الوجبات والمشروبات والتي جاءت كالآتي:

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بمناسبة اليوم الوطني 91 قدمت وادك الرياض عرض بـ 91 ريال سعودي يشتمل على دجاجة ونص مظبى أو مشوي، اثنان جريش، اثنان سلطة خضراء، اثنان دقوس.

من عروض ودك كذلك بـ 391 ريال سعودي يمكنك الحصول على دجاج مظبي أو مشوي، أربعة جريش، أربعة سلطة خضراء، أربعة دقوس، أربعة طحينة.

عروض اليوم الوطني 91 مطاعم جدة

تحتفل مدينة جدة باليوم الوطني السعودي وتقام الكثير من الفعاليات والاحتفالات التي ينشطها أبناء المملكة كما تقدم مطاعم جدة عروض اليوم الوطني والتي اشتملت على تخفيضات كبيرة وخصومات على كافة المأكولات والاطباق الشرقية والعربية وكذلك المأكولات التقليدية السعودية فكافة المطاعم قدمت تخفيضات على وجبات الغداء والعشاء وفيما يلي مجموعة من العروض والتخفيضات:

عروض اليوم الوطني 91 مطاعم الرياض

أعلنت مختلف المطاع في الرياض عن عروض مطاعم اليوم الوطني والتي شملت تخفيضات وخصومات على مختلف المأكولات والمشروبات المتنوعة. حيث أعلنت سلسلة مطاعم شاورما محبوب التي لديها العديد منن الفروع بمدينة الرياض عن أقوى عروض اليوم الوطني مطاعم وقدمت خصومات وتخفيضات مثيرة للغاية خاصة لعشاق المأكولات وجاءت العروض كالتالي:

عروض اليوم الوطني 91 ماكدونالدز

كما قدمت شركة ماكدونالدز عروض اليوم الوطني 91 بخصومات وصلت إلى 50% على كافة منتجاتها في السعودية. من المأكولات والمشروبات الباردة ويمكنكم الاطلاع على كافة العروض من خلال ما يلي: