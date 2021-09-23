نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم الوطني السعودي 91 “هي لنا دار” احتفالات كبيرة بمختلف مدن المملكة ومسابقات وجوائز في المقال التالي

عمر شويل - جدة اليوم الوطني السعودي 91، من أكثر الأحداث بحثاً خلال الساعات الأخيرة بالمملكة العربية السعودية وخارجها، احتفالاً بذكري تحويل مملكة الحجاز وملحقاتها إلي المملكة العربية السعودية، بناءً على المرسوم الملكي الصادر من الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، تحت رقم 2716 في تاريخ 23/9/1932 الموافق 17 جمادي الأول من عام 1351 هجرياً، وقد بدأت الاحتفالات بالعديد من المدن السعودية تخليداً للذكري الوطنية، وقد تم إطلاق شعار “هي لنا دار” لتجمع أبناء الوطن على الولاء والانتماء للمملكة العربية السعودية، وخلال السنوات الأخيرة شهدت المملكة طفرة كبيرة بمختلف المجالات للتحديث والتطوير، جعلها في مصاف الدول التي تصنع القرار وذلك بفضل حكمة وقيادة قادتها على مر العصور وصولاً للملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

احتفالات باليوم الوطني السعودي

حفلات غنائية وعروض كبيرة تعم مدن المملكة، احتفالاً بتوحيد المملكة العربية السعودية، بدءًا من الرابعة عصراً حيث تقوم هيئة الترفية بتنظيم عدد من الحفلات الغنائية بجدة والرياض بمشاركة أشهر المطربين بالوطن العربي، على رأسهم حسين الجاسمي وعبادي جوهر، ونجوم الطرب الفنانة أصيل هميم وهدي الفهد، وتتزين أهم المعالم بالمملكة باللون الأخضر الذي يرمز للنماء والعطاء.

اللون الأخضر يزين سماء المملكة

تنطلق اليوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021، العديد من الطائرات بسماء المملكة تحمل علم المملكة العربية السعودية.

والذي يتسم باللون الأخضر ليزين سماء المملكة احتفالاً باليوم الوطني السعودي 91.

وسيكون العرض الجوي هو من أضخم العروض التي تشهدها المملكة.

مسابقات احتفالاً باليوم الوطني 91

تطلق وزارة التعليم السعودية مسابقة للمرحلة العمرية من 6 إلي 12 سنة، عبر منصة مدرستي لتلوين العديد من الرسومات التي تبرز الاحتفال باليوم الوطني، وقد تم إصدار قرار بأن اليوم الخميس 23/9/2021 إجازة رسمية بكافة المدارس والمصالح الحكومية، هذا وستستمر المسابقة على مدار 5 أيام بدايةً من اليوم، على أن يتم توزيع جوائز للفائزين بالمسابقة.

احتفال برج خليفة في دبي باليوم الوطني السعودي

من أشهر المعالم السياحية العربية برج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

والذي أضاء باللون الأخضر مساء الثلاثاء 21/9/2021، احتفالاً بالعيد الوطني 91 للسعودية.

وقد تقدم ولي عهد أبوظبي بالتهنئة للملك سلمان وولي العهد والسعوديين بتغريده على حسابة الشخصي عبر تويتر.