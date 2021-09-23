نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ صرف المساعدة المقطوعة الجديدة ورابط الاستعلام وأهم الشروط وخطوات التقديم 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فى السعودية كافة التفاصيل الخاصة بدعم المساعدة المقطوعة وشروط التقدم عليها والفئات التي ستحصل على الدعم المالي بالاضافة لخطوات التقديم لعام 1443، فأصبح اليوم مساعدة الضمان الاجتماعي من أبرز المواضيع التي تشغل عقول الكثيرين، فهي مقدمة للمواطنين السعوديين فقط وبقيمة ثلاثون ألف ريال سعودي.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي الجديد

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط الواجب الإلتزام بها للحصول على دعم الضمان الاجتماعي وهي:

أن يكون حاصل على جنسية السعودية. يقيم فى السعودية. ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عام. أن يكون المتقدم قد تم التأمين عليه من الحكومة السعودية. ألا يكون قد غادر المملكة ثلاثة أشهر متتالية. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة والتي تثبت أحقية المستفيد للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي 1443

سنوضح لكم الأن الخطوات اللازم إتباعها للأستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي وهي:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تحديد الطلب الذي يريده المواطن.

اختيار خدمة المساعدة المقطوعة والضغط عليها من الخيارات المتاحة.

الضغط على زر الاستعلام.

سوف يظهر أمامك الأن كافة التفاصيل الخاصة بمساعدة الضمان الاجتماعي.

طريقة الاستعلام عن مساعدة الضمان الاجتماعي برقم الطلب

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على خيار الضمان الاجتماعي.

اختيار رقم طلب المواطن الذي يرغب فى الأطلاع عليه.

الضغط على زر العرض.

والأن سيظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بطلب المواطن وموعد صرف الضمان الاجتماعي.

تاريخ صرف الضمان الاجتماعي فى السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية أن صرف الضمان الاجتماعي فى المملكة يكون مرة واحدة فقط خلال العام، يتم تحددها على حسب أقتصاد المملكة، فمعى أزمة كورونا المؤخرة أصبح صرف الضمان الاجتماعي يتم تأخيره عن مستحقية بسبب ظروف أقتصادية، والجدير بالذكر أيضاً أن مقطوعة الضمان الاجتماعي يبلغ قيمتها بين 3000 ريال حتى 15 ألف ريال سعودي يتم تحددها على حسب أحتياجات كل أسرة وعدد أفرادها.

وبذلك نكون قدمنا لكم كل ما هو متعلق بالمساعدة المقطوعة وتاريخ صرفها وأهم الشروط الخاصة بها، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.