نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معالجة المملكة تحديات التمويل العقاري السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضح برنامج سكني للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية على أن يتم تثبيت تاريخ إيداع الدعم السكني لمستفيدي برنامج سكني، وهذا على أن يكون الدعم السكني للمستفيدين يوم 24 من كل شهر ميلادي، وهذا بعد استفسار وتساؤلات المستفيدين، على عدم إيداع الدعم الشهري الخاص بهم في حساباتهم البنكية، حيث أن في حالة لم يتم إيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج سكني، سوف يتم التواصل لكي يتم المساعدة، ومن الجدير بالذكر أن عدد المستفيدين السعوديين المستوفين من الدعم السكني، أوضح علي أن عدم الدعم في حساباتهم البنكية اليوم، وهذا لأن يوم 24 يوافق عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل المملكة العربية، ولذلك تم الصرف اليوم، أو يوم الأحد القادم.

ومن المؤكد أن في حالة لم يوضح حساب العناية المستفيدين والمستفيدات بالسعودية، وهذا على عدد من مستفيدي الدعم السكني للمواطنين السعوديين، في حساباتهم البنكية اليوم، أو تاجيلة إلى يوم الأحد المقبل الموافق 26 سبتمبر 2021م.

بالإضافة إلى ذلك أن وشكلت مرحلة التحول المملكة العربية السعودية في 2030م وهذا رؤية الوطن الطموحة، وهذا يعد نموذج فريداً في معالجة التحديات التي تمثلت في الطلب التراكمي للقروض العقارية السعودية، ولذلك تم الإعلان على أن أكثر من 480 ألف مواطن سعودي مستفيد على قوائم الانتظار، حيث أن يكون مدة الانتظار تصل إلى 15 عاماً.

وقد تجدر الإشارة على أن مدة الانتظار هذه لكي يتم التحصيل الخاص بالدعم السكني، وهذا لكي يتم مواجهة صندوق التنمية العقارية، ودعا لكي يتم تحديات عبر صناعة استراتيجية جديدة للمستفيدين، ولذلك تم الايضاح على أن ابتكار برامج وحلول تمويلية، وسكنية وهذا من برنامج القرض العقاري المدعوم لكافة المستفيدين السعوديين المستفيدين بنسبة تصل إلى 100% وهذا لكي يتم الإعلان عن الاستحقاق الفوري للمستفيدين من الدعم السكني.

ولذلك الانتهاء من قوائم الانتظار مطلع العام الماضي 2020م حيث أن هذا مساهماً ضمن منظومة الإسكان في رفع نسبة تملك العديد من المواطنين السعوديين المستفيدين للمساكن من 47% في عام 2016م وهذا الي 60% حتى نهاية العام الماضي 2020م وهذا لكي تصبح المملكة العربية السعودية أعلى الدول نمواً في نسبة تملك المساكن.