- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هرفي اليوم الوطني 91 مطاعم تخفيضات رهيبة على منيو هرفي 2021 في المقال التالي
عروض هرفي اليوم الوطني 91 ، يستمر البحث عن عروض اليوم الوطني 91 مطاعم هرفي في المملكة العربية السعودية العروض التي يبحث عنها كل عشاق المأكولات والمتسوقين داخل السعودية وهذا من أجل الحصول على أفضل الخصومات والتخفيضات بمناسبة احتفال أبناء المملكة باليوم الوطني السعودي 91 يوم 23 من شهر سبتمبر لكل عام ميلادي الذي يمثل ذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود. وتعرض هرفي العديد من الخصومات الرهيبة على مختلف منتوجاتها وهو ما سنتعرف عليه بالتفصيل في الأسطر التالية من هذا المقال.
عروض هرفي اليوم الوطني 91
عروض هرفي الخاصة باليوم الوطني هي مجموعة كبيرة من العروض الموجهة لكل مواطني ومواطنات المملكة من اجل مشاركتهم فرحة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الواحد والتسعون لعام 2021-1443، حيث بدأ مطعم هرفي أول عروضه يوم 21 سبتمبر الجاري وحصلت عروض هارفي اليوم على اقبال كبير من قبل أبناء المملكة في مختلف المدن السعودية ومن بين اهم عروض المطاعم في اليوم الوطني ما يلي:
هرفي عروض اليوم الوطني
أعلنت مطاعم هرفي عن عروض المطاعم اليوم الوطني 91 بداية من الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الجاري اول أيام الاحتفال بالعيد الوطني السعودي حيث شملت عروض هرفي اليوم الوطني مجموعات من المنتوجات والمأكولات التي يعشقها الجمهور السعودي في جميع محافظات المملكة العربية السعودية وجاءت عروض هرفي اليوم التي عرفت اقبالا كبيرا كما يلي:
- العرض الأول شمل 4 وجبات من هرفي بسعر 91 ريال.
- العرض الثاني تقديم وجبة مجانية لكل فرد يشتري وجبة من هرفي كما وضعت مطاعم هرفي تشعار “اشتر أي وجبة من مطاعمنا وابشر بالثانية على حسابنا”.
- بسعر 21 ريال فقط اشتري دبل ميني برجر الدجاج واحصل على دبل ميني برجر مجاناً.
منيو هرفي 2021
مع اقامة احتفالات وفعاليات اليوم الوطني السعودي بالمملكة العربية السعودية أعلنت العديد من شركات الطعام والمنتوجات الغذائية عن عروض مختلفة بمناسبة اليوم الوطني 91 كما اعلن هرفي عن عروض جديدة لمختلف انواع منتوجاتها وباسعار جد مغرية كما يزداد البحث عن منيو هرفي الجديد 2021 حيث ضم عدد كبير من الوجبات اللذيذة التي يعشقها كافة الأشخاص والمناسبة لجميع الأعمار والتي جاءت كالآتي:
- وجبة دبل الدجاج بسعر 11 ريال سعودي
- راب الدجاج بسعر 11 ريال سعودي
- مسحب الداج بسعر 11 ريال سعودي
- دبل هامبرجر بسعر 16 ريال سعودي
- هرفي كبير بالجبنة بسعر 16 ريال سعودي
- كفتة الدجاج بسعر 26 ريال سعودي
- كفتة اللحم بسعر 26 ريال سعودي
- تشيلي الدجاج بسعر 26 ريال سعودي
- سوبر هرفي بسعر 26 ريال سعودي
- رانش الدجاج بسعر 26 ريال سعودي
- دجاج مشوي بسعر 26 ريال سعودي
- سمك فيليه بسعر 26 ريال سعودي
- تورتيلا سمك بسعر 21 ريال سعودي
- مشوي الدجاج بسعر 21 ريال سعودي
- كمبو دبل هرفي بسعر 21 ريال سعودي
- أيضا كمبو سوبر هرفي بسعر 20 ريال سعودي
- كمبو تشيلي الدجاج بسعر 20 ريال سعودي
- كذلك كمبو برجر الدجاج بسعر 20 ريال سعودي
- كمبو سوبر تشكن بسعر 23 ريال سعودي
- ثم كمبو هرفي سوبر ستارز بسعر 21 ريال سعودي
- كمبو البرجر اليوناني بسعر 20 ريال سعودي
- كمبو البرجر الهندي بسعر 20 ريال سعودي
- نقت الدجاج بسعر 13 ريال سعودي
- حلقات البصل بسعر 7 ريال سعودي
- تشيز كيك فراولة بسعر 15 ريال سعودي
- أيضا تشيز كيك شوكولاتة بسعر 15 ريال سعودي
- تشيز كيك أوريو بسعر 15 ريال سعودي
- تشيز كيك سادة بسعر 10 ريال سعودي
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض هرفي اليوم الوطني 91 مطاعم تخفيضات رهيبة على منيو هرفي 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.