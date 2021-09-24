شروط وطريقة التسجيل للحصول على دعم ريف 1443 بعد التحديث

شروط وطريقة التسجيل للحصول على دعم ريف ، يعد دعم ريف من أحد برامج رؤية المملكة السعودية 2030 وهو دام خاص لتحسين الاقتصاد الزراعي في المملكة العربية السعودية، فالهدف منه تقديم دعم التنمية المستدامة إلى المناطق الريفية لكثير من الأسر المنتجة وهذا دليل على أهمية تحسين حال المواطن في المملكة، وهذا دفع الكثيرين أن يقوموا بالبحث عن أهم الشروط الموضوعة للحصول على دعم ريف بالإضافة إلى رغبتهم للتعرف عن طريقة التسجيل ومن خلال متابعتكم الدائمة لنا سنستعرض لكم كل ما هو متعلق بدعم ريف.

شروط وطريقة التسجيل للحصول على دعم ريف

هناك العديد من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها لكي تتم عملية التسجيل للحصول على دعم ريف بكل سهولة وهي:

الدخول المباشر إلى موقع برنامج دعم ريف.

ثم القيام بتسجيل الدخول وكتابة رقم الهوية والوطنية وتاريخ الميلاد.

ثم إدخال كلمة المرور والتأكد من صحتها وتفعيل رقم الهاتف وكتابة الرمز المرئي.

بعدها يتم إضافة جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح.

تقديم تفاصيل للمشروع أو المهنة المقترحة.

تقديم تحليل مادي لكل تفاصيل النشاط.

ثم يضاف البيانات الخاصة بالمشروع.

وسوف يتم تقديم الطلب في حوالي 60 يوم منذ موعد تقديم الطلب.

شروط الحصول على دعم الريف 1443

وفرت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط التي يجب أن تكون متوفرة في كل شخص يقبل على التسجيل في دعم ريف والتي تكون متماثلة فيما يلي: