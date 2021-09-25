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عمر شويل - جدة هل تم زيادة الضمان الاجتماعي 1443، من الأسئلة الهامة التي يتم البحث عنها كثيراً من قبل جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، وخاصة المستحقين من برنامج الضمان الاجتماعي، وهو من أهم البرامج التي تم إطلاقها من قبل الحكومة السعودية، ليتم مساعدة المواطنين المسجلين، واليوم سوف نتحدث معكم عن جميع تفاصيل الزيادة المقدمة للأشخاص للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، تابعوا معنا.

الضمان الاجتماعي

يعد برنامج الضمان الاجتماعي من أهم الخدمات التي تم توفيرها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، حتى يتم دعم الأسر المستحقة للمساعدة والأكثر احتياجا، وذلك عن طريق صرف مبالغ مالية بشكل شهري لجميع المستحقين، ولكن وفقا لبعض الشروط اللازمة، والتي من أهمها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وذلك باستثناء المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل سعودي، أو أرملته التي تعول أبناؤه، ويستفيد من هذا البرنامج الأرامل والأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة.

هل تم زيادة الضمان الاجتماعي 1443

يهتم جميع المواطنين بمعرفة هل تم زيادة الضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من معرفة قيمة الزيادة والموعد المحدد لتطبيق صرف المبلغ الإضافي، ومن الجدير بالذكر أنه حتى وقتنا الحالي لم يتم الإعلان عن أي معلومة خاصة بزيادة الضمان الاجتماعي بشكل رسمي، حيث أنه في حالة إقرار أي تعليمات خاصة بهذا الأمر، وسوف يتم الإعلان عنها فوراً من قبل الجهات المختصة، وبالتحديد وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد صدور الموافقة على هذا الطلب من مجلس الوزراء السعودي، حيث طالب عدد كبير من المستفيدين بزيادة الدعم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1443

تم الإعلان عن الشروط التي يجب توافرها في للحاصلين على دعم الضمان الاجتماعي، وتتلخص الشروط في النقاط التالية:

يجب أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

استيفاء جميع الأوراق المطلوبة، وتكون سارية، ليتم التسجيل بنجاح.

يكون الدخل الشهري أقل من مبلغ الدعم.

يتم صرف الدعم للأسر الأكثر دخلاً.

يمكن الحصول على هذا الدعم في حالات العجز المؤقت.

لا يقل سن المستفيد عن 35 عام.

متى يسقط الضمان الاجتماعي

وضع برنامج الضمان الاجتماعي بعض الحالات التي يسقط فيها راتب الضمان عن المستفيدين، ومن هذه الحالات ما يلي:-