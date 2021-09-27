سعر ايفون 13 برو الوردي في جرير بالسعودية بخصم 30%

سعر أيفون 13 في مكتبة جرير بالسعودية، توفر أيفون 13 ال 128 عند مكتبة جرير فطرحت جرير الهاتف التابع لشركة آبل الأمريكية وذلك في شهر سبتمبر الجاري، وتوفر هاتف أيفون 13 باللون الوردي وذلك يعتبر من أفضل الألوان التي نالت إعجاب الكثيرين كما أنه توفر باللون الأزرق ويعتبر ذلك اللون من الألوان المفضلة عند محبي هواتف الآيفون الشهيرة واستطعنا في ذلك المقال أن نقدم إليكم معلومات عن هاتف الأيفون وتابعوا معنا.

مواصفات أيفون 13 في مكتبة جرير بالسعودية:

حيث تقدم مكتبة جرير كل ما هو جديد من أسعار هواتف، اتسم أيفون 13 بالكثير من المميزات التي بفضلها حظي ذلك النوع من الهاتف على مكانة متميزة بين كافة أنواع الهواتف:

يقوم الهاتف بدعم شبكة الجيل الخامس.

يتوفر من ذلك الهاتف الكثير من الألوان وهما لون السماء في فترة الليل بالإضافة للون ضوء النجوم الجديد.

يتوفر مع ذلك الهاتف ضمان لمدة عامين كاملين من تاريخ شرائه من الشركة المصنعة.

يتسم بأنه ضد الأيفون نسبياً وذلك لأنه يحتوي على مادة واقية من الصدمات على الشاشة.

يشمل الهاتف على كاميرا خلفية 12+12 ميجا بكسل وحصلت تلك الكاميرا على الكثير من التحسينات من أجل أن تقدم صورة عالية الجودة بالتحديد في المساء.

أهم مزايا طلب هاتف أيفون 13:

يتم استلام الهاتف في فترة أقصاها أسبوع بداية من شهر أكتوبر مع العلم أنه لم يتم خسارة أموالك على الإطلاق ففي حالة التأخير يمكن استعادة الأموال بكل سهولة، فيتسم ذلك الهاتف بأداء قوي بنسبة 50%من أيفون 12 وبسهولة يأتي الهاتف إلى باب المنزل فهو على وصول في خلال أيام قليلة من طلبه.

سعر هاتف أيفون 13:

يصل سعر هاتف أيفون 12 إلى 3699 ريال سعودي وشامل ضريبة القيمة المضافة، فقامت الشركة الأمريكية بطرح هاتف الأيفون فقط بسعر 499 دولار أمريكي والهاتف متوفر بثلاثة إصدارات مختلفة وهما كلاً من 128 جيجا بايت ومساحة 256 جيجا بايت ومساحة 512 جيجا بايت، فهاتف أيفون 13 هاتف مميز ويمكنكم الآن الحصول عليه بكل سهولة من جرير وفي أي وقت يمكنكم التوجه إلينا وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من هواتف محمول.