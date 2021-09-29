عاجل|| السعودية تٌعلن موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس

عودة الدراسة في السعودية سؤال ما زال يتم طرحة من أولياء الأمور في المملكة، وقد صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية عن الموعد النهائي والمحدد لعودة طلاب الصفوف الابتدائية ورياض الأطفال للحضور إلى المدارس للعام الدراسي الجديد، وسوف نوضح لكم وفقًا لصحيفة “اليوم” السعودية ما هو الموعد المحدد لعودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال، حيث جاء تلك القرار وفقًا لنتائج الدراسات التي شكلتها اللجان التابعة لوزارة الصحة في المملكة ووزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية من أجل تحقيق الموازنة لتأمين صحة الطلاب والعودة من جديد بدون أي إصابات وخصوصا في تلك الأعمار للطلاب.

موعد عودة طلبة الابتدائي ورياض الأطفال إلى المدارس في السعودية

ووفقًا للقرار الرسمي المعلن بالتعاون مع وزراتي الصحة والتعليم أن العودة لطلاب الصفوف الابتدائية ورياض الأطفال في السعودية لحضور الطلاب إلى المدارس في 30 أكتوبر 2021 القادم.

هذا وقد أضافت الصحيفة السعودية عن وجود العديد من النماذج التشغيلية في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتم بدء العام الدراسي بتطبيق الخطط الاستراتيجية الموضوعة من أجل تطبيق نظام تعليمي مدمج بالحضور مضاف إليه عند بعد أيضًا، وكل ذلك في إطار تطبيق القواعد والإجراءات الاحترازية الموضوعة من وزارة التعليم بالتعاون مع وزارة الصحة للحفاظ على صحة الأبناء من الإصابة بالفيروسات الخطيرة المستجدة، ومن جانب أخر فنجد أن وزارة التعليم السعودية قد فتحت أولى أيام العام الدراسي في 15 أغسطس 2021 وعودة نارية جديدة لحضور الطلاب في جميع المدارس بالتعاون مع المنصات التعليمية الإلكترونية أيضًا.