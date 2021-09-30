نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏طريقة الاكتتاب في شركة أكوا باور عبر تطبيق الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الإعلان عن طرح أسهم شركة أكوا باور يبحث كثير من المستثمرين عن ‏طريقة الاكتتاب في شركة أكوا باور عبر تطبيق الراجحي من خلال الراجحي المالية. حيث انطلقت مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد وقد خصصت الشركة 8,119,929 سهم عادي والتي تُمثل نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين كحد أقصى للأفراد.

اكتتاب أكوا باور

حددت شركة أكوا باور قيمة السهم 56 ريالًا، ويمكن تقديم طلبات الاكتتاب لدي فروع الجهات وهي مصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك الأهلي السعودي، وبنك الجزيرة. وسوف تكون طلبات الاكتتاب متاحة والحد الأني للفرد هو 10 أسهم بقيمة 560 ريال والحد الأقصى هو 250 ألف سهم بمبلغ 14 مليون ريال.

طريقة الاكتتاب في شركة أكوا باور عبر تطبيق الراجحي

وقد أعلن بنك الراجحي عبر حسابه الرسمي على توتير بدأ الاكتتاب في أكوا باور، ويمكن الاكتتاب عبر تطبيق الراجحي بالخطوات الآتية:

قم بالدخول على تطبيق الراجحي.

من القائمة الجانبية أنقر على خانة الاستثمار ثم اختر خدمات الاكتتاب العام ثم الاشتراك.

تذهب لصفحة الشركات المطروحة للاكتتاب اختر شركة أعمال المياه والطاقة الدولية بالنقر عليها.

تنتقل لصفحة التفاصيل أولًا قبول الشروط والأحكام ثم تحديد عدد الأسهم لابد أن تكون من مضاعفات 10.

اختر شركة الراجحي المالية هي شركة الوساطة.

ثم النقر على الإقرار ثم النقر على أيقونة التالي.

اختر الحساب الذي سوف يخُصم منه المبلغ ثم تنتقل لصفحة أخرى لمراجعة تفاصيل الاكتتاب.

وبذلك تكون انتهيت من شراء أسهم في شركة أكوا باور.

الاستعلام عن الاسهم برقم الهوية

يتيح مصرف الراجحي إمكانية الاستعلام عن الأسهم برقم الهوية أو بيع الأسهم من خلال التطبيق بالخطوات الآتية:

تسجيل الدخول لبوابة الراجحي المالية.

كتابة اسم المستخدم ورمز التحقق ثم الذهاب لخانة خدماتي واختر منها الاستعلام عن الأسهم.

اكتب رقم الهوية الوطنية ورقم الحوالة ثم النقر على البحث.

لتظهر أمامك جميع المعلومات المتعلقة بالأسهم والأرباح.

يقدم مصرف الراجحي تقرير مفصل للعملاء المستثمرين عبر البريد الإلكتروني للعميل لتمكنهم من متابعة الأسهم لتسهيل عملية الاستثمار وتلبية جميع احتياجات العملاء ووفرت الكثير من أساليب وطرق التداول.