طريقة حجز موعد نادي الصقور لشراء سلاح معرض الصيد بالتعاون مع سدايا

من المعروف ان نادي الصقور هو المكان الذي يوجد فيه معرض أسلحة الصيد وقد تعاون المعرض المذكور مع هيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي(سدايا) لتوفير منصة إحترافية لإستعراض وشراء احدث تصاميم الأسلحة والذخائر، الإنسجام مع رغبات المستخدمين بما يتعلق بسهولة إقتنائهم أسلحة الصيد تمخط عنه تمكيّن الحصول على التذاكر المجانية عبرالمنصة بهدف تنظيم دخول المعرض المفتتح بدءاً من 1 اكتوبر حتى العاشر من نفس الشهر 2021، فيما ان شراء الاسلحة عملية لا تتطلب حجز موعد إنما يتطلب إصدار رخضة تصاريح الأسلحة.

منصة نادي الصقور

تتماشى أهداف نادي الصقور إلى بناء منصة عالية التقنية- تتوافق مع جميع الإجراءات المعمولة في مجال الأسلحة. وقد طورت خدمات مهمة داخل المنصة للاستفادة منها من قبل المستفيدين مثل خدمة شراء سلاح ناري، خدمة شراء الذخيرة، خدمة التحقق من أهلية المستخدم او الاهلية في شراء السلاح، إصدار تصريح حمل أو إقتناء السلاح، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

يمكن الدخول إلى منصة نادي الصقور وعمل حساب وهو أمر أساسي قبل شراء السلاح للتاكد ما إذا كان الشخص لديه ترخيص سابق يجوز حمل السلاح أم لا. ويتم الربط عبر بوابة النفاذ الوطني، وفي حالة عدم إمتلاك الشخص ترخيص مسبق يمكن طلبه عبر المنصة بشرط ان يحمل المستخدم كشفاً طبياً.

أما الطريقة المطبقة في تفعيل خدمة طلب شراء سلاح ناري التي يتم توجيه الناس للقيام بها عبر موقع أبشر، هي

هي التسجيل المسبق في بوابة أبشر، بعد الدخول كما تم توضيحه، يتم الإنتقال الى خدمة حجز المواعيد، ثم القفز الى خانة تصاريح الأسلحة، عمل حجز لنوع الخدمة المراد تنفيذها وهي خدمة طلب شراء سلاح ناري، يليه، تحديد المنطقة وهي منطقة الرياض. وفي النهاية إختيار الفرع وهو “معرض الصقور والصید السعودي”.

الخطوة الثانية تتمثل في ملئ إستمارة نموذج الطلب على بوابة الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات التابعة لوزرة الداخلية. وطباعتها مع إشعار الموعد الذي تستلمه ومن ثم حرية الذهاب الى قسم الاسلحة في المعرض وشراء مايحتاجه الفرد من اسلحة واكمال عملية الدفع لترتيب التسليم بسهولة.

ويعود معرض الصيد والصقور في منطقة ملهم بالعاصمة الرياض- بمجموعة واسعة من أنواع السلاح وهو يحقق نجاحاته المستمرة منذ نسخته الأولى، ويقصده الكثير من الصيادين والهاوين لاسيما أنه متقدم في عملية عرض المنتجات وطرق تسويقها وبعدد يتراوح من 200 الى 400 موعد تسليم يومياً، وتنوع صناعات الاسلحة في المعرض حيث يضم بجناحه في منطقة الرياض “أفضل إنتاجات الأسلحة التي تصنعها الشركات الكبرى والعالمية في عالم الصيد”، مما يدخل مجال الصقارة في إزدهار وإعتماد أساليب جديدة بدمج اسلحة متطورة تعزز مهام الصيادين، وتمنحهم مؤهلات كاملة.