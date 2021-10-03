فتح حساب جاري في الراجحي عبر الإنترنت والشروط الواجب توافرها لفتح الحساب،فمن المعروف عن بنك الراجحي اهتمامه الدائم براحة عملائه وتوفير الوقت والجهد لديهم، فلقد قام بنك الراجحي بتقديم خدمة جديدة لعملائه، فقد وفر لعملائه خدمة فتح حساب جاري عن طريق الإنترنت ودون الحاجة إلي الذهاب لزيارة الفرع أو الخروج من المنزل حتي، وتم هذا بعد الحصول علي الموافقة من قبل مؤسسة النقد الدولي، تمكن هذه الخدمة العميل من التواصل مع البنك وطلب فتح حساب جاري وتنفيذ طلبه والحصول علي الحساب أيضا دون الخروج من المنزل، يتم هذا من خلال الموقع الإلكتروني، ويمكن أيضا دفع الفواتير ومراجعة المعاملات المالية، وغيرها الكثير من العمليات التي من الممكن تنفيذها عن طريق الإنترنت ، وفي هذا المقال سنوضح مزايا فتح الحساب عبر الإنترنت، وأهم الشروط الواجب توافرها لتتم العملية بشكل صحيح .

مزايا فتح حساب الجاري عبر الإنترنت

عملية فتح حساب جاري عن طريق الإنترنت لديها العديد من المميزات، وأهم هذه المميزات :

سهولة فتح حساب عبر الإنترنت في أي وقت مع إمكانية تحديد الفرع الذي ترغب بالتعامل معه.تنفيذ عمليات الأوامر المستديمة.

إصدار كشف حساب شهري يوضح جميع حركات الحساب باللغتين العربية أو الإنجليزية.

إمكانية إتمام العمليات المختلفة كالسحب والإيداع وغيرها عن طريق الصراف الألي .

إصدار بطاقة صراف آلي عبر أجهزة الخدمة الذاتية.

الإيداع والتحويل الداخلي.

سداد الفواتير و المدفوعات الحكومية.

التسجيل في خدمة المباشر.

الحوالات الدولية بأنواعها(حسب الصلاحيات).

إمكانية السحب والإيداع النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي، تعرف أيضا على شروط التمويل العقاري بنك الراجحي لشراء شقة أو فيلا أو شراء قطعة أرض

الشروط الواجب توفرها لكي يتم فتح الحساب الجاري عبر الإنترنت

ألا يقل السن عن 18 سنه لحسابات البالغين ، وأن لا يقل عن 15 سنة للقاصرين سناً. وكذلك أن يتم إحضار الهوية الشخصية سواء كانت بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ويشترط أن تكون سارية. كما ينبغي أن يكون العنوان المكتوب بالهوية صحيح . كما ينبغي أن يكون العملي مشترك في خدمة أبشر، ليتم تكملة العملية من خلال حسابه البنكي . وكذلك يشترط علي المتقدم أن يكون عميل في بنك الراجحي . كما يجب أن يقوم العميل بالتسجيل عن طريق رقم هاتف صادر من قبل احدي مزودي الخدمة الهاتفية بالمملكة العربية السعودية.

إجراءات فتح الحساب عبر موقع الموقع الإلكتروني

الدخول إلي الرابط الخاص ببنك الراجحي

ثم القيام بملء النموذج الإلكتروني الخاص بفتح الحساب عبر الموقع الإلكتروني.

ثم تسجيل رقم الجوال الخاص بك.

وبعدها توثيق بياناتك عبر النفاذ الوطني الموحد (أبشر).

وعند استكمال عملية فتح الحساب ستصلك رسالة نصية بمعلومات الحساب.

أنواع الحسابات الجارية التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه

كما يقدم بنك الراجحي اكثر من حساب جاري لعملائه حيث يقدم ثلاث أنواع مختلفة من الحسابات. والتي يمكننا عرضها كما يلي:

حساب جاري: وهو يساعد العميل على إدارة الأموال بسهولة كما يوفر له بطاقة إئتمان ودفتر شيكات مجاني. حساب الراتب: وهو الحساب الخاص بالراتب الشهري ويمكنك أيضاً من الاستثمار به. وأخيراً حساب التميز: وهو الحساب الخاص الذي يتم تقديمه فقط للعملاء المميزين.

رقم الهاتف الخاص بنك الراجحي

كما يستطيع جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية التساؤل والاستفسار عن أي من الحسابات المصرفية، والقيام بجميع العمليات الخاصة بالبنك عن طريق الرقم الحديث الخاص بالبنك: 44 33 92000 (966+)، كما من الممكن القيام بالعمليات البنكية عن طريق الهاتف سواء كان من خارج السعودية أو من داخلها، تأتي كل هذه الخدمات من قبل بنك الراجحي لتوفير الوقت والجهد لعملائه، وتوفير كل سبل الراحة لهم.