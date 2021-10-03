نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر ربيع أول 1443 – أكتوبر 2021 وآلية الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازداد البحث كثيراً عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي لهذا الشهر، شهر ربيع أول 1443هـ – أكتوبر 2021، حيث يبحث الكثير من الأسر المستفيدة من دعم الضمان الاجتماعي عن راتب الضمان الاجتماعي الجديد، وتحرص المملكة العربية السعودية على توفير العديد من البرامج الاجتماعية، حتى تساعد من خلالها الأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، وتعتمد هذه الأسر على رواتب الضمان الاجتماعي اليوم، في توفي الاحتياجات الأساسية لهم من مأكل وملبس وغيره من الأشياء الضرورية، ولكن وفق شروط وضوابط معينة يجب توافرها فيمن يرغب في الحصول على الدعم، لذلك ومن خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز سوف نتعرف على رابط الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي الآن الرسمي، وآلية الاستعلام ومتى صرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

يعد راتب الضمان الاجتماعي أحد أهم الموضوعات التي تشغل تفكير المواطن داخل المملكة العربية السعودية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكما هو معروف ومتبع فإن راتب الضمان يتم صرفه بدايةً من اليوم العاشر وحتى الخامس عشر من كل شهر ميلادي، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد صرف راتب الضمان لهذا الشهر، وسوف يكون الصرف يوم الخميس القادم 1 ربيع أول 1443هـ الموافق 7 من أكتوبر 2021، كما شددت الوزارة على جميع المستفيدين، الاستعلام عن إيداع المبالغ المستحقة لهم في حساباتهم البنكية بدايةً من يوم الخميس القادم، ونبهت إلى ضرورة تحديث بيانات المستفيدين قبل الموعد المحدد حتى يتم إيداع المبالغ المستحقة في حسابات المستفيدين.

آلية الاستعلام عن راتب الضمان

يتم الاستعلام عن إيداع المبلغ المستحق بشكل إلكتروني وبعدة خطوات بسيطة، حيث يقوم المستفيد بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي، وذلك من خلال محرك البحث جوجل، ويتم بعد ذلك الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية” وبعد ذلك النقر على أيقونة “دليل الخدمات، وآخر خطوة يتم الضغط على “الاستعلام عن الراتب”.

الفئات المستفيدة من راتب الضمان

تم تخصيص راتب الضمان للمواطنين السعوديين فقط، وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد الفئات المستحقة لراتب الضمان وهم كالتالي: من بلغ سن الشيخوخة سواء كان ذكر أو أنثى، كذلك الأسر غير المعولة كالمطلقة مع أبنائها، الأرملة مع الأيتام وكذلك الأسر المهجورة والأسر المعلقة، وكذلك أسر المدمن على المخدرات وأسرة الغائب أو المفقود.