كيفية دخول الطالب منصة الاختبارات المركزية عبر منصة مدرستي (ekhtibar.moe.gov.sa)

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عمر شويل - جدة دُخولّ الطالب منصة الاختبارات المركزية 1443، يبحث الطلاب في هذه الأوقات عن كيفية دخولهم نظام منصة الاختبارات المركزية الالكتروني، لبدء تسجيل جديد، وهي نظام اختبارات مركزية يتقدم لها ملايين الطلاب إلكترونيا، حيث تقوم على أهداف قياس مهارات الطلاب في المدارس السعودية، وعبر موقع ثقفني دوت كوم من دواعي سرورنا نشر الخطوات التي يكملها الطلاب لتنفيذ الدخول وإجراء الاختبارات عن بعد.

منصة نظام الاختبارات المركزية

ويتم الدخول على منصة الاختبارات ببيانات حساب مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams، هكذا عبر منصة مدرستي التي تجمع أدوات تعليم متطورة وصفوف التدريس الافتراضية، ولكن منصة الاختبارات تستهدف مناهج التعليم الأساسية في العربية والإنجليزية، الرياضيات. لفهم شامل لطبيعة مهارات الطالب وإدراك نقاط القوة والضعف بما يخدم استراتيجيات تطوير التعلم.

تُطوّر المملكة العربية السعودية المنصات الرقمية انطلاقا من أهمية التواصل عن بعد، خاصة في فترة جائحة كورونا التي اقتضت ان تكون عملية التعليم عن بعد على الأنترنت وهكذا بالنسبة لمنصة الاختبارات المركزية بنظامها الجديد، فيحصل للطلاب التقدم للاختبارات عبر المنصة المتاحة على منصة مدرستي ويكون للأسئلة مدة محدد للإجابة عليها.

كيفية دخول الطلاب منصة الاختبارات المركزية الإلكترونية 1443

ينقلنا رابط منصة الاختبارات إلى واجهة تسجيل الدخول ويكون بحساب مايكروسوفت تيمز،

وفيما يلي كيفية قيام الطالب بتسجيل جديد ودخول المنصة دون متاعب، وهي

يتواجد في منصة مدرستي وذلك بالدخول عليها بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب

النقر على الاختبارات في الصفحة الرئيسية

الآن يتم توجيه الطالب الى صفحة واجهة تسجيل الدخول بحساب Microsoft Teams

قم بالدخول بحساب مايكروسوفت بواسطة اسم المستخدم، وكلمة المرور

ثم يبدأ إجراء الاختبار وإتباع الإرشادات والتعليمات للقيام بذلك.

إرشادات وتعليمات دخول الطالب نظام اختبار ملف PDF

وفرت بوابة نظام الاختبارات المركزية رابط ملف pdf مخصص لتوضيح إجراء الاختبار بكل سلاسة، موضحة بالصور والبيانات خطوة خطوة بدء من تسجيل الدخول وصولاً إلى التقديم على الاختبارات المتاحة على رابط المنصة. كما تم توضيح على الرابط المشار اليه كيفية الإجابة على الأسئلة واحداً تلو آخر، وإجراء إنهاء الاختبار بصورة صحيحة.