استعلام عن المخالفات ايفاء 1443 المنصة الوطنية للمخالفات efaa

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عمر شويل - جدة استعلام عن المخالفات ايفاء 1443 المنصة الوطنية للمخالفات يأتي في ضوء حرص المملكة العربية السُّعُودية على تحقيق الهدف الخاص بالتحول الرقمي في كافة الخِدْمَات الحكومية ؛ لكي يتمكن المواطنين والمقيمين أيضًا من الحصول على أي خِدْمَات أو معلومات من خلال الإنترنت وعلى هذا توفير جزء كبير من الوقت والجهد ومن ضمنها خِدْمَات منصة إيفاء للمخالفات وسوف يتم توضيح أهم المعلومات عنها لاحقًا.

المنصة الوطنية للمخالفات إيفاء

إن المنصة الوطنية للمخالفات هي عبارة عن واحدة من المنصات الإلكترونية السُّعُودية التابعة إلى المركز الوطني السعودي للمعلومات سدايا ، وقد تم تدشين وإطلاق هذه المنصة من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن جميع المخالفات وأيضًا سداد قيمة الغرامة المصاحبة لكل مخالفة عبر هذه المنصة من خلال الإنترنت وذلك عبر القيام بمجموعة من الخطوات السهلة جدًا والبسيطة ، وتلك الخدمة مُقدمة لجميع الأفراد سواء من المواطنين أو المقيمين.

استعلام عن المخالفات ايفاء 1443

يُمكن إجراء استعلام عن مخالفات منصة إيفاء بسهولة عبر الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي رابط منصة إيفاء للمخالفات.

النقر على تسجيل الدخول، واختيار خِدْمَات الأفراد.

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم + كلمة المرور + رمز التحقق.

عبر الصفحة الرئيسية للمنصة؛ يتم الضغط على (عدد المخالفات).

سوف يظهر للمستخدم في هذه الحالة كافة المخالفات الموقعة عليه وتفاصيل كل منها.

من أهم أنواع المخالفات التي سوف تظهر عبر منصة إيفاء للمستخدم، هي: مخالفات الذوق العام. مخالفات وزارة شؤون البلدية والقروية. مخالفات حظر التجول. مخالفات وزارة السياحة. مخالفات شموس.



منصة ايفاء تسجيل الدخول 1443

يُمكن التسجيل في المنصة الوطنية للمخالفات إيفاء لأي مستخدم جديد كما يلي:

الذَّهاب إلى الموقع الرسمي للمنصة الوطنية للمخالفات إيفاء https://efaa.sa

الضغط على (تسجيل الدخول).

اختيار الفئة المناسبة؛ سواء: (أفراد، أعمال، شركات).

ثم إدخال اسم المستخدم المرتبط بحساب منصة أبشر.

إدخال كلمة المرور والرمز المرئي للتحقق، ثم الضغط على دخول.

سوف يظهر للمستخدم في هذه الحالة عبر الصفحة الرئيسية مجموعة من الخِدْمَات، وهي: عدد المخالفات الموقعة على المستخدم والتي لم يتم سدادها. المبلغ المستحَق الدفع. قيمة المبلغ المدفوع. المخالفات المغلقة.



الرَّقْم الموحد منصة إيفاء

رَقْم منصة إيفاء هو 8001221111 ؛ يمكن التواصل مع خدمة العملاء والدعم الفني الخاصة بمنصة إيفاء EFAA المنصة الوطنية السُّعُودية للمخالفات العامة في أي وقت للحصول على المعلومات والاستفسارات أو حل أي مشكلات تواجه المستخدم سواء مواطن أو مقيم عبر الاتصال على الرقم المجاني الموحد للمنصة الوطنية للمخالفات 8001221111 في أي وقت على مدار اليوم وعلى مدار الأسبوع.