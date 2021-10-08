نظام المسارات الجديد للتعليم الثانوي يعلن عن 3 متطلبات أساسية لنجاح الطلاب

نظام المسارات الجديد هو احد نظام قامت وزارة التعليم السعودية بإطلاقه للأول مرة هذا العام وخصصته للمراحل الثانوية من التعليم الأساسي، ويتم تطبيق النظام بنسبة للمرحلة الثانوية للصف الأول فقط أما الصف الثاني ثانوي وثالث يكمل على نظام المقررات حتى التخرج والسنة التي تليها يطبق على الصف الأول والثاني فقط والسنة التي تليها يطبق على جميع مراحل الثانوية، كما كشفت وزارة التعليم السعودية أن جميع المدارس في المملكة العربية السعودية سوف تقوم بالاشتراك في في تدريس المواد في الصف الأول ثانوي وتسمى السنة الأولى المشتركة، كما تم تعديل زمن الحصة في هذا النظام حتي أصبحت 50 دقيقة، أما بخصوص عدد الحصص فأنة تم إلغاء الحصة الثامنة ويكون عدد الحصص في نظام الجديد ٦ حصص لثلاث أيام بالأسبوع و٧ حصص ليومين بالأسبوع.

التعليم تعلن عن 3 متطلبات أساسية لنجاح الطلاب في نظام المسارات الجديد

وقامت وزارة التعليم بتحديد عدد المتطلبات الرئيسية وهم ثلاثة متطلبات رئيسة لاعتبار الطالب ناجحاً في نظام المسارات الثانوي الذي تم اعتماده وتطبيقه لأول مرة خلال العام الدراسي الحالي على طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، كما أوضحت الوزارة في أعلانها ما يلي:

أنه يتعين على الطالب لإنهاء متطلبات النظام النجاح في جميع المقررات الدراسية، وأن يعد مشروع التخرج، والقيام بالساعات المطلوبة للأعمال التطوعية. الطالب يعد ناجحاً إذا حصل على 50 درجة من الدرجة المخصصة للمقرر شريطة حصوله على الدرجة الشرطية 20% من درجة الاختبار النهائي ما تعادل 8 درجات، وإذا لم ينجح الطالب في اختبار الدور الأول يختبر في الثاني من الفصل الدراسي الثاني، وإذا لم ينجح في الاختبار يختبر في دور التعثر مع بداية كل عام دراسي جديد. كما أكدت وزارة العليم في المملكة العربية السعودية أنه عند اختبار الدور الثاني والتعثر يحتفظ الطالب بدرجاته في المهام الأدائية والمشاركة والتفاعل ويؤدي الاختبار من 60 درجة باستثناء مقررات التقويم المستمر أو المقررات التي تتطلب طبيعتها توزيعاً خاصاً، وفي حال لم ينجح الطالب في 50% من المقررات الدراسية عليه إعادة السنة.

ويعد الطالب متخرج من المرحلة الثانوية في حال:

1- يكون قد اجتاز جميع المقررات المطلوبة.

2- حقق ساعات العمل التطوعي المطلوبة.

3- أنهى مشروع التخرج بنجاح.

والجدير بذكر أن المسارات الجديدة في المرحلة الثانوية مشروع طموح سيعزز فرص المواطن السعودي في استثمار إمكاناته بطريقة أفضل بما يسهم في تحسين إنتاجيته وبذلك سيحقق الفرد والمنظومة التعليمية المرجو منها للاضطلاع بدورها المأمول تجاه الوطن في ظل نظام عالمي متغير ومتجدد يقوم على التنافس.