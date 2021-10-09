نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء تذاكر موسم الرياض ticketmx وربطها بتطبيق توكلنا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء تذاكر موسم الرياض هوا ما سوف نتعرف علية ألان وطريق ربط التذاكر عبر تطبيق توكلنا. وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفهية المستشار تركي أل الشيخ عن موعد بدء فاعليات موسم الرياض بداية من يوم ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١. كذلك تم الإعلان عن كثير من المفاجآت التي يشهدها موسم الرياض هذا العام من خلال الإعلان التشويقي لموسم الرياض. كذلك كان ظهور نجم الكرة العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي في الإعلان من اهم أحداث موسم الرياض هذا العام. ثم ظهور نجوم فريق باريس سان جيرمان في الإعلان التشويقي والإعلان عن مباراة باريس سان جيرمان مع نجوم فريقي الهلال والنصر. كذلك يبحث العديد ألان عن طريقة حجز تذاكر موسم الرياض وطريقة ربطها عبر تطبيق توكلنا وهوا ما سوف نتعرف علية ألان.

شراء تذاكر موسم الرياض عن طريق tickets

الدخول إلي الموقع الرسمي لticketmx عبر الرابط ticketmx.com. ثم الضغط علي تسجيل جديد أعلي الصفحة. بعد ذلك تفتح نافذة التسجيل نقوم بإدخال البيانات المطلوبة البريد الإلكتروني وكلمة المرور. ثم الاسم وتاريخ الميلاد والجنسية. بعد ذلك الضغط علي تسجيل مستخدم بتكت مكس. ثم تقوم باختيار التذاكر المطلوبة وتحديد طريقة الدفع

ربط تذاكر موسم الرياض بتطبيق توكلنا

بعد شراء تذاكر موسم الرياض عبر موقع tickets نقوم بربطها عبر تطبيق توكلنا بالربط المباشر. بعد ذلك إدخال الرمز الخاص بتطبيق توكلنا. ثم الذهاب لتطبيق توكلنا وتأكيد الرمز.

أماكن شراء تذاكر موسم الرياض

كذلك تم الإعلان عن إضافة عدد من المنافذ يمكن من خلالها شراء تذاكر هذا العام وهذة قائمة كاملة بأماكن تواجد التذاكر:

مركز الزهران للتسوق

مول الحياة

مركز تسوق بارك

النخيل مول

مركز السلام التجاري

مركز بانورامي

فيرجن ميغا ستور

مركز تسوق روشانا

فعاليات موسم الرياض

أعلنت الهيئة العامة للترفيهه برئاسة المستشار تركي أل شيخ عن الفعاليات للجميع. كذلك تم الإعلان عن ٧٥٠٠ حدث خلال موسم الرياض. وكذلك تم الإعلان عن ١٠٠ مطعم و٧٠ فندق متاحين للإقامة خلال موسم الرياض.كذلك تم الإعلان عن ١٤ منطقة في الرياض سوف تشهد احتفالات هذا الموسم.