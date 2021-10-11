كيفية تعديل/ إلغاء حجز الخطوط السعودية برقم الحجز والتذكرة الإلكترونية

ننشر رابط وطريقة تعديل حجز الخطوط السعودية برقم التذكرة، هي قيام المسافر بتغير احدى بنود الرحلة من خلال ميزة إدارة الحجوزات المتوفرة على موقع خطوط الطيران السعودي. يمتلك المسافر عبر طيران الخطوط السعودية الحق في تعديل وجهة خط سير جميع الرحلات مؤكدة الحجز، كما أتاحت الخطوط السعودية رقم خاص وهو 920022222 لإلغاء الحجوزات واسترداد مبلغ التذكرة، ومن خلال خدمة التعديل يمكن لجميع المسافرين إدارة حجزهم واستعراض تفاصيل الحجز برقم الحجز او التذكرة الإلكترونية وهذا ما نوضح خطواته عبر موقع ثقفني دوت كوم، حتى يستفيد المسافرين بتعديل موعد الحجز او خط سير الرحلة.

رابط تعديل حجز الخطوط السعودية

الذهاب الى رابط موقع الخطوط السعودية ثم النقر على إدارة الحجوزات او الذهاب لخدمة إدارة الحجر مباشرةً من هذا الرابط.

كتابة رقم الحجز والاسم الأخير في الحقول المخصصة لكلّ منهما

النقر فوق استعراض الحجز

في حال اختيار تغيير الرحلات سيتطلب منك رمز المصادقة للتوثيق عبر رسائل sms او البريد الالكتروني

الرجاء إدخال رمز المصادقة المرّسل الى الهاتف المحمول ثم النقر على أستمر

ستفتح لديك الشاشة الخاصة بتغيير خط سير الرحلة

التأشير والتحديد على معلومات رحلة المغادرة ثم تغيير مكان الذهاب ومكان محطة الوصول ثم النقر على بحث

من خلال الخطوات السابقة يمكك تعديل حجز الرحلة الخطوط السعودية بشكل صحيح، ولكن إذا أردت الغاء الحجر نفذ ما يلي:

الغاء حجز رحلة طيران الخطوط السعودية برقم التذكرة

الإنتقال الى إدارة الحجز على موقع الخطوط السعودية الإلكتروني

اختيار أيقونة إلغاء الحجز من القائمة يسار الصفحة

اختيار طريقة التوثيق برمز المصادقة إما عبر رسائل قصيرة او البريد الالكتروني

الرجاء إدخال رمز المصادقة ثم الضغط على التالي

الضغط على موافق لتأكيد خيار الإلغاء

تأكيد الاسترداد والموافقة على شروطه

ملاحظة مهمة إذا كان يوجد فروقات سعرية بعد إعادة التعديل ستقوم بالدفع لخط سير الرحلة الجديد- او إذا كان اقل ستسّترد أموالك من خلال حسابك( البطاقة الائتمانية).

يجدر الإشارة ان التعديل لأكثر من مرة من خلال الموقع لابد له من الحجز مسبقا بالبطاقة الائتمانية وهي بدون رسوم، ولكن لو كنت حجزت الرحلة مسبقا من خلال مكتب او وكيل للشركة يجب مراجعة المكتب وإلغاء الرحلة من خلالهم، بخلاف حجز الرحلة المرتبط- بالبطاقة الائتمانية حيث يتيح الغاء الحجز من خلال الخطوط السعودية بكل سهولة سواء من الموقع او التطبيق .