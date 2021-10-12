نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام المسجد الحرام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر خبر وفاة عبد الرحمن السديس غير صحيح بعد تداوله علي كثير من الصفحات والمواقع الالكترونية هو مازال على قيد الحياة متعه الله بالصحة والعافية، تم تداول عبر منصات التواصل الاجتماعي تويتر عن وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس بسبب فيروس كورونا من قبل لكن لم يتم الإعلان عن وفاته رسميًا، هي مجرد إشاعة أطلقت لإثارة القلق عليه، لم تكن تلك المرة الأولى لاثارة ونشر تلك الاخبار الكاذبة حول وفاة الشيخ السديس ولكن تعتبر المحاولة الرابعة أو الخامسة، وقد لاحظنا كثرت البحث حول حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام المسجد النبوي الشريف ووجب تصحيح الخبر تابع المقال لتتعرف على حياة السديس ونشأته.

حقيقة وفاة الشيخ عبد الرحمن السديس إمام المسجد الحرام

تم نفي الخبر والشيخ مازال على قيد الحياة وماتداوله البعض مجرد إشاعات، عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السديس والمعروف بالسديس هو الرئيس لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وخطيب وإمام بالحرم المكي الشريف وقد ولد في البكيرية في منطقة القصيم عام 1379 هـ، هو من أشهر قارئي القرآن الكريم في العالم وقد تمكن من حفظ القرآن الكريم قبل بلوغه12 عامًا، اشتهر عبد الرحمن السديس بنبرة خاصّة مميزه في صوته التي تخشع معها قلوب الملايين، وتجويده المميز للقرآن الكريم، نال عبد الرحمن السديس جائزة الشخصية الإسلامية للسنة في الدورة التاسعة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عام 1995.

نشأة الشيخ السديس إمام المسجد الحرام

تمكن السديس من عدة مناصب هامه أبرزها إماماً وخطيباً بالمسجد الحرام في عام 1404 هـ ، وهو من أقدم أئمة وخطباء الحرم المكي وأصغرهم عمرا عند تعيينه حيث كان عمره حينئذ 22 عامًا وبدأ عمله في شهر شعبان من نفس العام يوم الأحد الموافق 22/8/1404 هـ وقت صلاة العصر، وتعتبر أول خطبة له في رمضان من العام نفسه بتاريخ 15/9.

تعتبر منطقة القصيم هي منشأ الشيخ السديس ثم انتقل بعد ذلك إلى الرياض وأنهى تعليمه الابتدائي بمدرسة المثنى بن حارثة الابتدائية ثم درس في معهد الرياض العلمي ونال منه شهادة عام 1979 بتقدير ممتاز في المرحلة الثانوية، ويرجع الفضل في حفظه للقرآن لوالديه فقد ألحقه والده في جماعة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض تحت إشراف الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله آل فريان و الشيخ المقرئ محمد عبد الماجد ذاكر وتخرج من المعهد عام 1399 هـ بتقدير ممتاز ، ثم التحق بكلية الشريعة وتخرج فيها عام 1403 هـ.