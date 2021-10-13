معرفة رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي وكيفية تسجيل الدخول وحضور الحصص

أتاحت منصة madrasati التعليمية في المملكة العربية السعودية، رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي ليتمكن جميع المستخدمين من التواصل مع المسؤولين عنها، والتعرف إلى حلول المشكلات التي تواجههم في عمليات التسجيل، والدخول إلى الحسابات في أي وقت خلال اليوم، وإمكانية الاستماع إلى الدروس وإثبات الحضور في الفصل الافتراضي، والإجابة عن الواجبات والأسئلة التي يضعها المدرسون، وهذه المنصة الإلكترونية أصدرتها وزارة التعليم السعودية، بعد ظهور جائحة كورونا التي فرضت قيودًا على الذهاب إلى المدارس في جميع أنحاء المملكة، وإتاحة التعلم عن بعد، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

معرفة رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

ويُمكن رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء والاستفسار عن حلول المشكلات التي تواجه المستخدمين، وذلك على النحو التالي:

الاتصال على رقم الخط الساخن 320033988 من أي مكان في السعودية.

كما يمكن الاتصال على الرقم 19996.

ويمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية ومعرفة أي تفاصيل.

خطوات التسجيل في منصة مدرستي التعليمية للطلاب

ويهتم كثير من الطلاب معرفة كيفية التسجيل في منصة مدرستي للاستفادة من الخدمات التعليمية التي تُوفرها، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة مدرستي التعليمية. النقر على العودة إلى المدارس. النقر على تسجيل جديد. إدخال رقم الهوية للمواطنين أو رقم الإقامة للوافدين. إدخال رقم الهاتف الجوّال. إدخال رمز التحقق. النقر على تحقق. استلام كود تحقق في رسالة نصية على الهاتف، وإدخاله، والنقر على تحقق. ظهور بيانات منصة مدرستي. النقر على دخول. النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب. إدخال اسم المستخدم. إدخال كلمة السر. تسجيل الدخول إلى منصة madrasati التعليمية.

خطوات الدخول للدرس في منصة madrasati

وبعد تسجيل الدخول إلى منصة madrasati يُمكن للطالب الدخول إلى الدرس وفق الجدول الدراسي المحدد لكل مرحلة، وذلك على النحو التالي: