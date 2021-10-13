نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب وفاة الاعلامي طارق بن طالب .. رحيل مفاجئ لـ “أبو فارس” نجم الشاشة الرياضية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سبب وفاة الاعلامي طارق بن طالب شغل الساحة الرياضة في المملكة العربية السعودية والوطن العربى خاصة أن وفاة الاعلامي الرياضي طارق بن طالب بشكل مفاجئ صدمة لمحبيه ومتابعيته، فسادت حالة من الحزن وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي التعازى والأدعية بالرحمة للفقيد متحدثين عن سبب وفاة الاعلامي طارق بن طالب بصوره، حتى تصدر هاشتاق طارق بن طالب “التريند” لكثرة التغريدات عنه.

سبب وفاة الاعلامي طارق بن طالب

أكدت عائلة الإعلامي الشهير وأقاربه، أن سبب وفاة الاعلامي طارق بن طالب جاء نتيجة لمرور بوعكة صحية أليمة في الأيام الماضية أدت إلى دخوله المستشفي إلى أن تدهورت حالته الصحية بشكل سريع وأدت إلى وفاة طارق بن طالب منذ قليل

وفاة الاعلامي طارق بن طالب

لم يكن أحد يتخيل الصدمة بـ وفاة الاعلامي طارق بن طالب في الدقائق الماضية، فغرد الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من محبيه وكذلك الشخصيات العامة في المملكة العربية السعودية ناعيين الإعلامي طارق بن طالب وداعين الله عز وجل أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، متذكرين سيرته الطيبة ومقاطع فيديو له، فأصبحت صورة وفاة الاعلامي طارق بن طالب منتشرة بالأدعية على “السوشيال ميديا”.

بعدما تصدر هاشتاق #طارق_بن_طالب_الحربي موقع التدوينات الصغيرة “توينر” بمشاركة الآلاف من المغردين والإعلاميين الرياضيين بالتعازي ظل الجميع يتساءل من طارق بن طالب ويمكن معرفة تفاصيل عن حياته في النقاط الآتية:

طارق بن طالب إعلامي سعودي رياضي

شغل منصب المتحدث الأسبق لنادي النصر.

من أشهر الإعلاميين الرياضيين في السعودية والوطن العربي

وفاة طارق بن طالب اليوم 13 أكتوبر بعد وعكة صحية مفاجأة.

جنازة طارق بن طالب

مازالت الأنباء عن جنازة طارق بن طالب ومكانها لم تحدد بعد، ولكن من المؤكد أنها في الصباح الباكر ومازالنا نتابع كافة التفاصيل حول سبب وفاة الاعلامي طارق بن طالب وموعد ومكان جنازته، ونقدم لعائلة الفقيد والإعلام الرياضي السعودي العزاء، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخله فسيح جناته بإذنه.