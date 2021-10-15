رابط حجز تذاكر موسم الرياض 2021 عبر خلال تطبيق توكلنا

رابط شراء تذاكر موسم الرياض 2021، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إقامة موسم الرياض هذا العام بعد أن فقد المواطنين الأمل في إقامة الموسم مثل العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا، ولكن صدر الأمر بإقامة الموسم من قبل الهيئة العامة للترفيه، وقد صمم هذا الموسم تحت إشراف وزير الترفيه السيد تركي آل الشيخ، يعد الموسم الرياضي من أعظم المهرجانات التي تقام على المستوى العالمي، حيث أنه يضم المهرجانات و المناسبات والمسرحيات التي تدخل السرور والسعادة على الأشخاص، كما أن هذا الموسم يعود بالنفع على المملكة العربية السعودية، كونه يعد من أحد المصادر التي تدعم السياحة في المملكة العربية السعودية.

رابط شراء تذاكر موسم الرياض 2021

أعلنت المملكة العربية السعودية عن الرابط الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن موسم الرياض الثاني، وحجز وشراء تذاكر الموسم، وهذا تم بناءاً على رغبة الشعب السعودي والسياح أيضاً، لكي يتمكنوا من الإنضمام إلى موسم الرياض والإستمتاع بجميع المهرجانات والمناسبات والحفلات التي تقام بداخل الموسم، والشعور بالبهجة والسرور الموجود داخل هذا المكان، ولأن المملكة العربية السعودية تسعى دائما إلى تلبية الطلبات المقدمة من قبل مواطنيها قررت الإعلان عن هذا الرابط وهو https://ta.sdaia.gov.sa/. من خلال هذا الرابط يستطيع أي مواطن سعودي أو سائح المشاركة في الموسم عن طريق حجز التذاكر الخاصة بالموسم ثم شراؤها من على نفس الرابط، وبذلك يستطيع جميع المواطنين الإشتراك في الموسم والتفاعل معه، على أن يتم أول تفاعل في الموسم يوم 20 اكتوبر.

خطوات شراء تذاكر موسم الرياض 2021

يضم موسم الرياض العديد من الألعاب التي يعشقها الأطفال وتوفر لهم جو من التسلية، كما يحتوي أيضاً على الأسواق والمقاهي والمطاعم لكي يتمكن الزائرون من شراء كل ما يلزمهم وفي نفس الوقت يستمتعون بالتسوق، وهذا ما جعل جميع الأشخاص يتساءلون عن الطريقة التي يتم من خلالها شراء التذاكر وهي:-