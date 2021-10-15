فتح باب التقديم على وظائف الجوازات للنساء برتبة جندي..الشروط ورابط التسجيل

التقديم على وظائف الجوازات للنساء، صرحت الإدارة العامة المركزية بوزارة الداخلية عن فتح باب القبول والتسجيل في الوظائف العسكرية للكادر النسائي على رتبة جندي وذلك من خلال بوابة أبشر للتوظيف، ببعض المعايير والشروط المطلوبة منها أن يكون المؤهل لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من وزارة التعليم السعودية، وذلك التعيين في مناطق وهي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، حيث أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية أن هذه الوظائف المعلنة لمن لديها الجنسية السعودية فقط وتستثنى فقط اللواتي تم ذكرهن في المعايير أسفل، مؤكدة أن التسجيل في المواعيد المحددة ولا يتم قبول أي طلب بعد فترة التقديم.

شروط التقديم على وظائف الجوازات للنساء برتبة جندي

هذه الضوابط العامة للتقديم في الوظائف المتاحة عبر أبشر توظيف:-

يشترط حسن السير والسلوك والسمعة وألا تكون المتقدمة قد صدر حكم عليها من قبل في أي قضية تخص الشرف أو الأمانة.

يجب أن تكون سعودية في الأصل والمنشأ ولكن هناك استثناءات وهي للواتي (نشأت مع والدها أثناء خدمته خارج البلاد – ولدت من أب سعودي داخل أو خارج البلاد – التي لديها أم سعودية وأباها مجهول الهوية – أو من ولدت داخل المملكة من أبوين مجهولين.

إذا كانت متزوجة يجب أن يكون الزوج سعودي الجنسية.

لا يقل التعليم عن الثانوية العامة وفي حالة إن كانت الشهادة من خارج المملكة لابد من معادلتها من وزارة التعليم السعودية.

يجب أن تكون لدى المتقدمة بطاقة هوية وطنية مستقلة سارية الصلاحية.

لابد من اجتياز الفحص الطبي والاختبارات المحددة بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

لابد أن تكون لائقة طبياً وبدنياً.

موعد فتح باب التسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات

سوف يتم فتح باب استقبال طلبات التسجيل في الوظائف العسكرية للنساء بدءاً من يوم السبت المقبل 10 ربيع الأول الساعة العاشرة صباحاً ويستمر لمدة 5 أيام متتالية حتى يوم الخميس الموافق 15 من نفس الشهر الساعة العاشرة صباحاً، فيما أشارت الجوازات أن التقديم من خلال رابط بوابة أبشر للتوظيف.

معلومة هامة/ توضح إدارة القبول المركزي أن عملية قبول طلبات التعيين في الوظائف العسكرية تتم بناءاً على استيفاء كافة الشروط وتطابق البيانات، لذلك يجب أن تكون المعلومات المدخلة أثناء التسجيل دقيقة للغاية.