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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف الجوازات للنساء 1443 برتبة جندي .. انفوجراف يحدد 10 شروط للمتقدمات مع انطلاق التسجيل غدًا في المقال التالي
وظائف الجوازات للنساء 1443 برتبة جندي، أعلنت عنها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، حيث فتحت باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة ( جندي)، داخل المملكة، حيث يبحث كثر من المواطنين المهتمين بـ وظائف الجوازات للنساء 1443، عن الزظائف المتاحة حاليا كذلك يريدون الاطلاع على شروط وظائف الجوازات للنساء 1443 التي حددتها الوزارة من أجل استقبال الطلبات.
وظائف الجوازات للنساء 1443 برتبة جندي
وبعد أن أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للنساء بالجوازات برتبة “جندي “، كشفت الوزارة عن موعد استقبال طلبات وظائف الجوازات للنساء 1443 برتبة جندي، وكذلك أرفقت رابط تقديم وظائف المديرية العامة للجوازات 1443 عبر أبشر، حيث من المقرر أن تستقبل الطلبات ابتداءً من غدا السبت القادم الموافق 10 / 3/ 1443هـ ، الموافق 16 أكتوبر 2021 عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي https://jobs.sa والتقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443هـ .
شروط وظائف الجوازات للنساء 1443
حددت وزارة الداخلية شروط وظائف الجوازات للنساء 1443 رتبة جندي، حيث نشرها الحساب الرسمي للجوازات السعودية على شكل انفوجراف، وجاءت كالتالي:
- يجب على المتقدمة أن يكون أصلها سعودي
- لا ينطبق هذا الشرط على المتقدمة التي نشأت مع والدها خلال خدمته خارج المملكة.
- ضرورة أن تكون المتقدمة حسنة السمعة. وهذا الأمر يتطلب أن لا يكون محكوم عليها بالإدانة في أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.
- خبرة المتقدمة، حيث تتطلب شروط وظائف الجوازات للنساء 1443 أن تكون المتقدمة حاصلة على دورات سابقة لا تقل عن 9 أشهرأو مؤهل عالي في الحاسب الألي، واللغة الأجنبية ولغة الإشارة، بشهادات معتمدة من المملكة العربية السعودية.
- السيدة المتزوجة من رجل أجنبي لا يجوز لها التقديم على وظائف الجوازات للنساء 1443 برتبة جندي.
- تمر المتقدمة بالعديد من الاختبارات التي يجب عليها اجتيازها ضمن شروط القبول على وظائف الجوازات العسكرية للنساء
- لو كانت الشهادة الحاصلة عليها المتقدمة من خارج المملكة، لابد لها في مثل هذه الحالة أن تقوم بمعادلة شهادة تخرجها من وزارة التعليم السعودية ليتم التصديق عليها واعتمادها.
- غير متاح للسيدات الآتي تقلدن وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية السعودية، التقدم لمثل هذه الوظائف.
- لا يقل طولها عن 155سم.
- لابد وأن تكون الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدمة سارية المفعول أثناء فترة التقديم.
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