وظائف الجوازات للنساء 1443 برتبة جندي .. انفوجراف يحدد 10 شروط للمتقدمات مع انطلاق التسجيل غدًا

وظائف الجوازات للنساء 1443 برتبة جندي، أعلنت عنها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، حيث فتحت باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للجوازات (نساء) على رتبة ( جندي)، داخل المملكة، حيث يبحث كثر من المواطنين المهتمين بـ وظائف الجوازات للنساء 1443، عن الزظائف المتاحة حاليا كذلك يريدون الاطلاع على شروط وظائف الجوازات للنساء 1443 التي حددتها الوزارة من أجل استقبال الطلبات.

وظائف الجوازات للنساء 1443 برتبة جندي

وبعد أن أطلقت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة الوزارة للشؤون العسكرية، فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للنساء بالجوازات برتبة “جندي “، كشفت الوزارة عن موعد استقبال طلبات وظائف الجوازات للنساء 1443 برتبة جندي، وكذلك أرفقت رابط تقديم وظائف المديرية العامة للجوازات 1443 عبر أبشر، حيث من المقرر أن تستقبل الطلبات ابتداءً من غدا السبت القادم الموافق 10 / 3/ 1443هـ ، الموافق 16 أكتوبر 2021 عبر منصة (أبشر – توظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي https://jobs.sa والتقديم متاح حتى يوم الخميس الموافق 15 / 3 / 1443هـ .

شروط وظائف الجوازات للنساء 1443

حددت وزارة الداخلية شروط وظائف الجوازات للنساء 1443 رتبة جندي، حيث نشرها الحساب الرسمي للجوازات السعودية على شكل انفوجراف، وجاءت كالتالي:

يجب على المتقدمة أن يكون أصلها سعودي

لا ينطبق هذا الشرط على المتقدمة التي نشأت مع والدها خلال خدمته خارج المملكة.

ضرورة أن تكون المتقدمة حسنة السمعة. وهذا الأمر يتطلب أن لا يكون محكوم عليها بالإدانة في أي جرائم مخلة بالشرف والأمانة.

خبرة المتقدمة، حيث تتطلب شروط وظائف الجوازات للنساء 1443 أن تكون المتقدمة حاصلة على دورات سابقة لا تقل عن 9 أشهرأو مؤهل عالي في الحاسب الألي، واللغة الأجنبية ولغة الإشارة، بشهادات معتمدة من المملكة العربية السعودية.