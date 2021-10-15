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عمر شويل - جدة يمثل شهر أكتوبر انطلاقة المواطنات في المملكة بالعمل في السلك العسكري، فقد تم الإعلان خلاله وتحديدا في عام 2019 م، وللمرة الأولى في تاريخ المملكة عن فتح الأبواب أمام مواطنات المملكة بالالتحاق في السلك العسكري في عدد من أفرع القوات المسلحة وذلك من خلال 4 رتب يمكن لهن أن يقوموا بالتسجيل والانضمام إلى فريق العمل بها، وتلك الأفرع هي :القوات البرية الملكية السعودية، قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، القوات الجوية الملكية السعودية، القوات البحرية الملكية السعودية، قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية السعودية، وأخيرا الإدارة العامة للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، واليوم فقد خرجت الجوازات لتعلن من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات ” تويتر”، عن توفير وظائف عسكرية للنساء على رتبة ( جندي)، والتي نتناول اليوم الشروط المطلوبة للتقديم و موعد و رابط التقديم من خلال المقال التالي.

ما هي شروط التقديم في الوظائف العسكرية للنساء برتبة جندي ؟ الجوازات ترد

وقد جاء الكشف عن الوظائف العسكرية للنساء بعد إعلان الإدارة العامة للقبول المركزي في وكالة وزارة الداخلية السعودية للشؤون العسكرية، في مساء يوم الخميس، الموافق 14 \ 10 \ 2021م ، عن البدء في فتح باب القبول أمام النساء من أجل التسجيل على الوظائف العسكرية المتاحة في المديرية العامة للجوازات (نساء) وذلك على رتبة ( جندي).

كما تابعت المديرية العامة للجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” بأن استقبال طلبات الالتحاق بالوظائف العسكرية سوف يبدأ من يوم السبت الموافق 1443/3/10 هـ، ويستمر استقبال الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 1443/3/15هـ.

ما هي المناطق المتاح فيها تلك الوظائف ؟

يجب العلم بأن الوظائف العسكرية المتاحة سوف تكون مفعله في عدة مناطق فقط بالمملكة، و ليست على مستوى البلاد و هي :

المديرية العامة للجوازات

جوازات منطقة الرياض

في جوازات المنطقة الشرقية

جوازات منطقة مكة المكرمة

ما هي الشروط المطلوبة للتقديم في الوظائف المعلنة ؟

و إليكم الشروط التي يجب توافرها في المتقدمات للوظائف المذكورة ، و هي :

أن تكون طالبة الوظيفة سعودية الأصل والمنشأ، مع وجود عدة استثناءات وهي :

من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة كل من ولدت داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي أو أم سعودية بشرط أن يكون الأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. من ولدت داخل المملكة لأبوين مجهولين.

أن تكون المتقدمة حسنة السير والسلوك ولم يتم الحكم عليها بأي حد شرعي أو تم الحكم عليها في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

لم يسبق للمتقدمة التعيين على أي وظيفة تخضع الى نظام الخدمة العسكرية ولم يتم طردها من أي المعاهد العسكرية.

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة على هوية وطنية مستقلة خاصة بها سارية الصلاحية.

يجب أن لا تكون المتقدمة متزوجةً من شخص غير سعودي .

أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها. واذا كانت الشهادة صادرة من خارج البلاد يجب التصديق عليها من قبل وزارة التعليم السعودية.

يشترط أيضا أن تنجح المقدمة في كلا من :الفحص الطبي والمقابلة الشخصية .

ملاحظة هامة :

يجب الانتباه عند ملئ بيانات الحقول و التي يجب التعامل معها بمنتهى الدقة ، حيث يتم استبعاد أي طلب يوجد

فيه اختلاف في بيانات التسجيل.

خطوات التقديم للوظائف :

يتم التقديم للوظائف عبر منصة أبشر الالكترونية، و ذلك اعتباراً من السبت القادم 1443/3/10هـ الساعة (10 صباحاً)، وحتى يوم الخميس الموافق 1443/3/15هـ (الساعة 10 صباحاً).