أماكن استلام رخصة القيادة بالرياض وطريقة استخراج الرخصة

اماكن استلام رخصة القيادة بالرياض من الأشياء الهامة التي يتم البحث عنها من قبل الأفراد داخل المملكة وذلك لمعرفة مقر استلام رخصة السير بعد الانتهاء من الاختبارات، وكذلك يتم البحث عن مدة استلام رخصة القيادة للتوجه لاستلامها من أماكن استلام رخصة القيادة بالرياض في الوقت المحدد لها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على اماكن استلام رخصة القيادة بالرياض.

اماكن استلام رخصة القيادة بالرياض

يمكن للأفراد تحديد أماكن استلام رخصة القيادة بالرياض بأكثر من طريقة وهي:

توجه صاحب الرخصة بنفسه إلى إدارة المرور السابق الاختبار بها واستلام الرخصة بنفسه.

استلام الرخصة من مقر مدرسة القيادة.

يمكن للعميل من خلال منصة أبشر تسجيل رغبته في توصيل الرخصة إلى المنزل ودفع تكاليف التوصيل.

استخراج رخصة القيادة

يمكن للأفراد المرور بالإجراءات التالية للحصول على رخصة القيادة:

التوجه إلى مقر مدرسة القيادة.

الدخول إلى مكتب الخدمات.

ملئ الطلب الخاص بإصدار الرخصة.

شراء حافظة الأوراق باللون الأخضر والتي يتم وضع كافة الأوراق بها.

التوجه إلى الضابط المختص بفحص الأوراق عند الإعلان عن الرقم الإلكتروني السابق الحصول عليه.

في حالة وجود خبرة سابقة بالقيادة يتم توجيه المتقدم إلى الاختبار.

تحديد نوع السيارة المراد أداء الامتحان بها.

دفع رسوم اختباري الكمبيوتر والقيادة، واستلام الايصال.

التوجه في اليوم الثاني إلى مقر المدرسة للتعرف على النصائح المتعلقة بإداء الاختبارات.

يتوجه المتقدم في اليوم التالي لدخول اختبار الكمبيوتر والقيادة.

بعد اجتياز الاختبار يتم استلام إيصال استلام الرخصة.

تجديد رخصة القيادة عبر أبشر

يمكن للأفراد تجديد رخصة القيادة الخاصة بهم عبر منصة أبشرودون الحاجة إلى التوجه لمقر إدارة المرور من خلال الخطوات التالية: