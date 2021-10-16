بأقل دخل قسط 250 ألف بدون تحويل الراتب وبدون كفيل علي 60 شهر بأقل هامش ربح

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بأقل دخل قسط 250 ألف بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي بمبالغ مالية كبيرة ، والتي من شأنها تلبية كافة الاحتياجات المالية والشرائية للأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث يبحث العديد من المواطنين بالمملكة عن عروض تمويلية بهامش ربح تنافسي ، بأقل راتب شهري ، بالإضافة إلى شروط ميسرة وخيارات للسداد عديدة تتناسب مع الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب ، وقد قامت شركة مرابحة مرنة بالمملكة بتوفير عروض تمويلية متميزة وتنافسية لقطاع الأفراد وقطاع الأعمال أيضاً داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات التمويل الشخصي المتاح لدي شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، كما يمكن أن تتعرف عزيزي القارئ في هذا المقال علي كيفية التقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الذي توفره الشركة للمواطن السعودي والمواطن المقيم أيضاً ، وسوف نوضح أيضاً في هذا المقال الشروط التي حددتها شركة مرابحة مرنة والواجب توافرها في المتقدمين ، من أجل الاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ، المتاح لدي الشركة للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية من كافة الجنسيات.
بأقل دخل قسط 250 ألف بدون تحويل الراتب من شركة مرابحة مرنة
تمويل كاش وفورى بدون تحويل الراتب ، وبأقل دخل شهري وأقل هامش ربح ، أحد العروض التمويلية المتميزة والميسرة المتاحة لدى شركة مرابحة مرنة ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث توفر الشركة هذا المنتج بمبالغ مالية كبيرة ، بشروط ميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، وبإجراءات سريعة وفورية لاستكمال الطلب ، كما تقدم شركة مرابحة مرنة للعميل العديد من المزايا عند طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال تلك المزايا التي توفرها شركة مرابحة مرنة ، لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.
- قامت شركة مرابحة مرنة بتصميم برنامج التمويل الشخصي ليكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- برنامج تمويل شركة مرابحة مرنة لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب.
- الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الاستفادة من خلال هذا البرنامج علي مبالغ تمويلية تبدأ من 5000 ريال سعودي ، وتصل قيمتها حتي 250 ألف ريال سعودي.
- توفر الشركة للعملاء خيارات للسداد عديدة ومتنوعة ، والتي تتناسب مع الراتب الشهري له ، حيث يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ التمويل حتي 60 شهر.
- المواطن الموظف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ، يمكنه الاستفادة من برنامج التمويل الشخصي بأقل راتب شهري وأسهل الشروط.
- إجراءات سريعة وفورية لاستكمال طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي شركة مرابحة مرنة في المملكة العربية السعودية.
- لا يشترط وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من التمويل الشخصي.
- تعمل شركة مرابحة مرنة علي سرعة توفير السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل لتحقيق أهدافه وتطلعاته.
طرق التقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة بدون كفيل وبدون تحويل الراتب
وفرت شركة مرابحة مرنة للعملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب المتاح لدي الشركة ، من خلال زيارة أقرب فرع من فروع الشركة المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية ، كما يمكن التقديم على طلب تمويل شركة مرابحة مرنة لقطاع الأفراد بدون كفيل وبدون تحويل الراتب ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة علي الإنترنت ، كما يمكن التقديم على طلب التمويل الشخصي المتاح لدي الشركة من خلال الأتصال على الرقم 9200033868 أو الاتصال على الرقم 8001111810.
الشروط العامة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب
- عمر الشخص المتقدم بالطلب يشترط ألا يقل عن 18 سنة ، للاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة.
- الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب الموظف في القطاع الحكومي ، يشترط ألا يقل عن 3000 ريال سعودي.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا يقل الراتب الشهري له 6000 ريال سعودي.
- يشترط للاستفادة من تمويل شركة مرابحة مرنة ، أن يكون الشخص المتقدم بالطلب موظف في القطاع الحكومي أو لدى جهة معتمدة لدى شركة مرابحة مرنة.
- مدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي أو شبة الحكومي ، يشترط ألا تقل عن شهر واحد ، لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي.
- أما إذا كان الشخص المتقدم بالطلب من موظفي القطاع الخاص ، يشترط ألا تقل مدة الخدمة في الوظيفة عن 12 شهر.
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