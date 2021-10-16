نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مخالفه مروريه للمواطنين والزائرين بالمملكة وخطوات الوصول لكل خدمه في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مخالفه مروريه للمواطنين والزائرين بالمملكة من اهم واكثر الخدمات الإلكترونية المستخدمة. كما أعلنت عنها منصة ابشر عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ذلك أيضا أعلنت المنصة حديثا أيضا وعبر صفحتها الرسمية عن اهم الخدمات التي ثار التساؤل عنها من قبل السعوديين. مثل تبليغ تغيب عن العمل للعماله المنزلية بالمملكة عبر ابشر بالخطوات الصحيحة من المنصة. كما تم الإعلان أيضا عن إصدار بطاقه هويه وطنيه لجميع مواطني ومواطنات المملكة السعودية الكترونيا بالخطوات. والآن سوف نقوم بشرح وتوضيح الخدمات بالتفصيل. كما سوف نقوم بشرح كيفيه الوصول لكل خدمه عبر المنصة بالخطوات من خلال المقالة الأتية.

الاستعلام عن مخالفه مروريه

أعلنت المنصة عن خدمه الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية والتي تمكن كلال من المواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة من الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية التي تم تسجيلها عليه أو علي احد أفراد الأسرة. وذلك طبقا لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي التحول الرقمي الكامل بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا يمكن الحصول علي من المواقع والمنصات الرسمية والتطبيقات المعتمدة من المملكة. كما أوضحت المنصة أيضا علي انه يجب توافر حساب بمنصة ابشر لكلا من المواطن والمقيم.

خطوات الاستعلام عن مخالفه

كما أعلنت المنصة أيضا عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر اتباعكم للخطوات الأتية لنجاح الخدمة معكم:

دخول الموقع الإلكتروني لمنصة ابشر. تسجيل الدخول الخاص بالمستخدم في المنصة. الضغط علي خدماتي ثم استعلامات ثم المرور. اختيار الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية من القائمة.

الاستعلام عن المخالفات للزائرين

بالإضافة إلي ذلك أيضا أعلنت المنصة عن خدمه الاستعلام عن المخالفات للزائرين والتي تمكن الزائر للمملكه من الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم تسجيلها عليهم. وأوضحت المنصة علي أن هذه الخدمة للزائرين الخليجيين والوافدين إلي المملكة. كما أعلنت المنصة عن متطلبات الخدمة والتي نوضحها من خلال النقاط الأتية:

يجب أن تكون المخالفة تم تسجيلها داخل المملكة.

وجود رقم الحدود أو جواز سفر أو هويه وطنيه أو رقم أقامة أو هويه مقيم سعودي أو بطاقه سكانية لسكان المملكة.

خطوات الاستعلام عن المخالفات للزائرين

وأعلنت المنصة أيضا عن طريقه وكيفيه الوصول للخدمه والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: