نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السعودية تطرح وظائف للنساء برتبة جندي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت مصلحة الجوازات السعودية التابعة لوزارة الداخلية عن قبول مرشحات لوظائف نسائية برتبة جندي بإدارة الجوازات ، وذلك عن طريق الحساب الرسمي لها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، تحت عنوان الجوازات السعودية تطرح وظائف للنساء برتبة جندي ، وكانت مصلحة الجوازات أوضحت أن القبول للكوادر النسائية سيكون بالمناطق : جوازات منطقة الرياض ، و جوازات المنطقة الشرقية ، و جوازات منطقة مكة المكرمة ، وذلك وفق مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي نستعرضها من خلال مقالنا اليوم ، وبناء عليه يكون استقبال طلبات القبل في الفترة من أيام السبت 10 / 3 / 1443 هـ وحتي الخميس 15 / 3 / 1443 هـ ، والتقديم عبر منصة أبشر – مبوب التوظيف – وظائف الجوازات السعودية ، كما يمكنكم الاطلاع علي شروط وظيفة جندي في وزارة الدفاع السعودية.

الجوازات السعودية تطرح وظائف للنساء برتبة جندي

وضعت المديرية العامة للجوزات بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الاشتراطات للتقديم علي وظائف الكادر النسائي بدرجة جندي كالآتي :

تكون المتقدمة سعودية الجنسية أصلاً ونشأةً. يستثني من بند النشأة من تربت مع والدتها في فترة خدمته للمملكة خارج الحدود ، وكذلك المولودة داخل المملكة لأب سعودي أو أم سعودية مع أب من أي جنسية أخري ، ومن ولدت داخل المملكة لأبوين مجهولي الجنسية. يشترط حسن السلوك والسمعة الطيبة. عدم وجود سابقة حكم شرعي أو جنائي أو جريمة مخلة بشرف أو أمانة. لم يسبق فصلها أو خدمتها بأي من الوظائف الخاضعة للنظم العسكرية. عدم زواج المتقدمة من جنسية غير السعودي. الحصول علي مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها علي الأقل. لأصحاب الشهادات الخارجية ، لابد من معادلتها وتصديقها من وزارة التعليم السعودية. اجتياز الفحص الطبي والبدني واختبارات المقابلة الشخصية.

ويراعي تعبئة كافة البيانات بدقة ، ويتم استبعاد أي مخالف للبيانات والشروط.

طريقة التقديم علي الوظيفة

مؤخراً أعلن عن تسجيل وظائف عسكريه نسائيه المديرية العامة للجوازات السعودية ، و يتم تقديم طلبات الالتحاق بالوظيفة اعتباراً من تاريخ 10 ربيع الأول 1443 هـ الموافق 16 أكتوبر 2021 م :

عن طريق رابط منصة أبشر – مبوب التوظيف. يتم اختيار الوظائف المتاحة ، ثم الضغط علي تقديم. ثم يتم تحديد المديرية التابع لها المتقدمة جغرافياً. بعد ذلك يتم الضغط علي بحث ، ثم تحديد الجوازات. بعدها يتم تحديد الوظيفة المطلوبة. تقوم المتقدمة بملأ البيانات المطلوبة والمستندات. أخيراً تقوم بالضغط علي إرسال لتقديم الطلب.

يغلق باب التقديم يوم الخميس 15 ربيع الأول 1443 هجري ، الموافق 21 أكتوبر 2021 م عند الساعة 10 صباحاً.