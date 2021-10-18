نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنك الراجحي على السيارات 2021/ تمويل تقسيط السيارات من بنك الراجحي وكيفية الطلب الإلكتروني في المقال التالي
عروض بنك الراجحي للسيارات 2021، الكثير من المواطنين داخل أراضي المملكة العربية السعودية يبحثون عن عروض تقسيط السيارات، يعدي بنك الراجحي من المؤسسات داخل المملكة التي توفر فرصة كبيرة للمواطنين لاقتناء السيارة التي يحلمون بها حيث يقدم سيارات جديدة أو مستعملة، وذلك حرصا من مؤسسة الراجحي على تقديم بدائل وخيارات متنوعة تلبي كافة احتياجات عملائها ما أعطاها دور الريادة في هذا المجال، وفي هذا المقال نقدم لكم شرح عن العروض التي يقدمها بنك الراجحي على السيارات الجديدة والمستعملة.
عروض تقسيط سيارة بنك الراجحي 2021
يوفر بنك الراجحي عروض متنوعة سواء للمواطنين أو الوافدين على أرض السعودية لإقتناء سيارة، أحد هذه العروض هو عرض التمويل التأجيري الذي يوفر فرصة الحصول على سيارة بالتقسيط من الراجحي، وتضم هذه العروض فئات متنوعة من السيارات منها سيارات من فئة تويوتا بالتعاون مع شركات عبد اللطيف جميل حيث يمكن الحصول منها على سيارة جديدة أو مستعملة داخل العروض والخصومات التي يقدمها البنك.
خطوات شراء سيارة إلكترونيا من بنك الراجحي 2021
في حال الرغبة في شراء سيارة عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي يمكن الدخول إلى موقع البنك ثم الولوج إلى خيارات التمويل الاطلاع على جميع المعلومات واحدث العروض على السيارات والإختيار من بينها عن طريق إتباع الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع بنك الراجحي الإلكتروني.
- ادخل إلى قائمة تمويل السيارات ومنها قم بالدخول إلى العروض والخصومات.
- قم بالنقر على أيقونة العروض المتاحة من جهات متعددة لدى البنك ويضم هذا الخيار عدة شركات تقدم تمويل على شراء السيارات بالتعاون مع الراجحي منها شركة عبد اللطيف جميل.
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