نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة 1443 عبر تطبيق أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة ، تطبيق ابشر أصبح من التطبيقات التي لا يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي حيث أصبحت تستخدم في المملكة العربية السعودية في الأوقات الأخيرة وذلك بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك أنه قام بتسهيل المعاملات كافة ومعرفة كل شئ عبر هذا التطبيق وآخر ما تم في هذا التطبيق واشتعلت بسببه مواقع التواصل الاجتماعي هو كيفية الاستعلام على المخالفات المرورية من خلال منصة ابشر وفي تلك المقالة سنطلعك على كافة التفاصيل التي تحتاج إليها عزيزي القارئ.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

منصة ابشر قد قامت بتقديم خدمتها للاستعلام عن مخالفات المرور الخاصة بجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية بدلاً من استعلام المخالفات المرورية بالسجل المدني من خلال منصتها وذلك في عدة خطوات وهي:

أول الخطوات يجب الدخول على منصة ابشر الإلكترونية.

ثم نقوم بتسجيل الدخول

الذهاب إلى أيقونة “خدماتي” ثم يمكنك الضغط على خانة الاستعلامات ثم الضغط على خانة المرور.

كذلك يجب الضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية الشاملة.

كما تقوم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالسيارة التي تريد الاستعلام عنها.

في النهاية سوف تظهر لك جميع المعلومات التي تخص المخالفات المرورية الخاصة بك.

الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر

منصة ابشر أضافت أيضاً من ضمن خدماتها خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية للزائرين إن كانوا خليجيين أو وافدين والتي بتلك الخدمة تمكنهم من الاستعلام عن جميع المخالفات المرورية التي تخصهم ويمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة للأشخاص الآخرين من خلال الخطوات التالية :

يجب في أول الخطوات الدخول على منصة ابشر الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يجب تسجيل الدخول على المنصة.

كذلك ستجد أيقونة الخدمات الاستعلامية.

وبعد ذلك سوف نقوم باختيار خانة الاستعلام عن المخالفة المرورية للزوار.

نقوم بإدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالزائر.

في النهاية سوف تظهر لك قائمة سوف يوجد بها كل المعلومات عن المخالفات المرورية التي تخص المستعلم.

متطلبات الاستعلام عن المخالفات المرورية

يجب أن تكون المخالفة المرورية التي تمت وتم تسجيلها بداخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن تتوفر لديك جواز سفر أو هوية وطنية أو بطاقة سكنية.

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالتنا عن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة و الاستعلام عن المخالفات المرورية لشخص آخر قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.