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عمر شويل - جدة يتساءل العديد عن شروط التسجيل في الجوازات للنساء لعام 1443 وطريقة التقديم عبر منصة أبشر للتوظيف، بعد أن تم الإعلان من قبل المدرية العامة للجوازات والقبول المركزي بوزارة الداخلية عن فتح وظائف الجوازات للنساء وحجز موعد من أجل الحصول علي وظائف في الجوازات السعودية برتبة جندي، حيث بدأت المملكة في العمل توظيف نساء المملكة في الوظائف الحكومية، ومن خلال المقال سوف نتعرف علي طريقة التقديم على وظائف الجوازات للنساء وشروط القبول في الجوازات للنساء، وقيمة رواتب الجوازات للنساء.

وظائف الجوازات للنساء 1443

وقد تم ذلك منذ يومين حيث تم فتح باب التقديم على وظائف الجوازات نساء 1443 برتبة جندي، بعدما أعلنت المديرية العامة للجوازات ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للكادر النسائي علي رتبة (جندي) لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

سيتم فتح باب التقديم للجوازات السعودية للنساء لمدة أسبوع فقط ويجب التقديم في خلال هذه الفترة، وتجدر الإشارة بأن التقديم للجوازات السعودية يتم عبر منصة أبشر للتوظيف والتي يتم من خلالها التقديم علي الوظائف المختلفة في الجوازات وغيرها من الوظائف المعلنة رسميا من وزارة الداخلية السعودية كالأحوال المدنية بالبلاد.

وقد حددت الإدارة العامة للقبول والتسجيل مواعيد التسجيل في وظائف الجوازات السعودية لعام 1443 , فوفقاً للموعد المحدد بشكل رسمي للبدء في استقبال طلبات السيدات الراغبات في الالتحاق بالدورة العسكرية على رتبة جندي بالجوازات السعودية ، حيث من المقرر أن يبدأ استقبال طلبات التسجيل في وظائف الجوازات للنساء لتعبئة نموذج التقديم خلال الفترة التالية.

وكشفت الإدارة أن موعد تقديم وظائف المديرية العامة للجوازات نساء 1443 / 2021 سيكون عبر بوابة أبشر توظيف وسوف يبدأ فتح رابط التسجيل اعتبارا من تاريخ يوم السبت 10 ربيع الأول 1443 هجريا، 16 أكتوبر2021 ميلاديا.

علي أن تنتهي أخر موعد لعمليات التقديم في تاريخ يوم الخميس 21 أكتوبر 2021 ميلاديًا، الموافق 15 ربيع الأول 1443 هجريًا.

أماكن تعيين النساء

المديرية العامة للجوازات.

جوازات منطقة الرياض.

جوازات المنطقة الشرقية.

جوازات منطقة مكة المكرمة.

وفيما يلي سوف نتعرف علي شروط التسجيل في الجوازات للنساء لعام 1443، وطريقة التقديم.

شروط التسجيل في الجوازات للنساء لعام 1443

أعلنت الإدارة العامة للقبول والتسجيل بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية عن الشروط الواجب توافرها في كل سيدة متقدمة بطلب الحصول علي الوظيفة في الجوازات السعودية، وجاءت شروط التسجيل في الجوازات للنساء لعام 1443 علي النحو التالي:

يجب أن تكون المتقدمة للوظيفة حاصلة علي جنسية المملكة السعودية، ويُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها خارج المملكة العربية السعودية أثناء خدمة الدولة.

يُشترط ألّا يقل المؤهل العلميّ للمتقدمة عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وفي حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من قبل وزارة التعليم.

أن تكون المتقدمة حسنة السلوك والسيرة، وألّا تكون مُدانة بأي جريمة مُخلّة بالأمانة والشرف.

علي المتقدمات اجتياز جميع الاختبارات والإجراءات الخاصة بعملية القبول وفقا للشروط المحددة.

امتلاك المتقدمة هوية وطنيّة سارية الصلاحية.

ألّا تكون المتقدمة متزوجة من غير سعوديّ.

يجب ألّا يقلّ طول المتقدمّة عن 155سم، مع مراعاة أن يتناسب طولها مع وزنها وفق اللائحة الطبيّة.

ألّا تكون المتقدّمة سبق تعيينها سابقًا على أيّ وظيفة من وظائف نظام الخدمة العسكريّة، وألّا تكون أنهت خدماتها لأيّ سبب كان.

يجب تصديق جميع الشهادات والمؤهلات العلمية من الجهة الحكوميّة المعتمدة، وخاصةً إذا كانت المؤهل أعلى أو تمتلك دورات في اللغات الأجنبية أو لغة الإشارة أو في الحاسب الآلي؛ لا تقل مدتها عن تسعة شهور.

القيام تعبئة الخانات الخاصّة بطلب التقديم على الوظائف بمنتهى الدّقة، حيث سيتم استبعاد الطلبات المخالفة للشروط.

بعد التعرف علي شروط التسجيل في الجوازات للنساء لعام 1443 جاء دور التعرف علي كيفية التقديم علي وظائف الجوازات للنساء.

طريقة التسجيل في الجوازات للنساء لعام 1443

بعد التعرف علي وظائف الجوازات للنساء وشروط التقديم، جاء دور معرفة طريقة التسجيل في الجوازات للنساء لعام 1443هـ، حيث تسعي العديد من السيدات في المملكة بسرعة التسجيل من أجل الالتحاق بالوظائف الشاغرة، ويمكن التقديم باتباع الخطوات التالية:

في البداية يجب الدخول مباشرةً إلى الرابط الإلكترونيّ لمنصة أبشر التوظيف.

ثم قم بالانتقال إلى تبويب ( الوظائف النشطة ).

). قم باختيار “وظائف المديرية العامة للجوازات”.

ومن ثمَّ اضغط على خيار ( التقديم على وظيفة جندي ).

). بعد ذلك قم باتباع التعليمات الخاصّة بالتقديم وتعبئة جميع الخانات المطلوبة بالبيانات الخاصّة بها، كالمُسمّى الوظيفيّ، والمؤهل الدراسيّ، والجنس، ومجال العمل، والسيرة الذاتيّة.

قم بالتأكد من صحة كافة البيانات المُدخلة.

في النهاية قم بإرسال الطلب بالضغط على أيقونة (إرسال).

بعد معرفة شروط التسجيل في الجوازات للنساء وطريقة التقديم يجب معرفة الأوراق المطلوبة للتسجيل.

الأوراق المطلوبة للتسجيل في الجوازات للنساء لعام 1443



توجد بعض الأوراق الواجب تقديمها أثناء تقديم وظائف الجوازات للنساء، وجاءت هذه المتطلبات علي النحو التالي:

يجب على المتقدمة إحضار صورتين طبق الأصل من الهوية الوطنية السارية المفعول غير منتهية الصلاحية.

إضافة إلي ستة صور شخصية للمتقدمة ذات مقاس 6×4 ويجب أن تكون ذات خلفية بيضاء حديثة.

يجب أيضا على المتقدمة أن تحضر نسختين من المؤهل العلمي الأكاديمي، إضافة إلى المؤهل الدراسي الأصلي للتأكد من صحتها.

جمع كل هذه المستندات المطلوبة وكافة الأوراق في ملف يكون بلون أخضر.

طبيعة عمل الجوازات للنساء

بعد معرفة شروط التسجيل في الجوازات للنساء لعام 1443، يجب معرفة طبيعة العمل للنساء في الوظائف المتاحة، وهي علي النحو التالي:

استقبال طلبات الحصول على جوازات سفر سعودية عن طريق إدارات الجوازات في المملكة وإصدارها لمن تتوافر فيهم الشروط النظامية.

تنظيم سفر المواطنات السعوديات إلى خارج المملكة وإنهاء إجراءات مغادرتهم وقدومهم.

التصدي للفئات الممنوعة من السفر من المملكة وترقب الفئات الممنوعة من دخول المملكة والقيام بعمل الإجراءات اللازمة بشأنهم.

تنظيم قدوم الوافدين إلى المملكة ودخولهم إليها لحجز العمرة بالصورة النظامية.

استقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك الحج والعمرة وإنهاء إجراءات دخولهم وكذلك إنهاء إجراءات خروجهم بعد أداء مناسك الحج والعمرة وتعقب سفر المتخلفين منهم.

مكافحة أعمال التزوير واستعمال الوثائق والمستندات المزورة والعمل على تطوير جوازات السفر ووثائق الإقامة وتأشيرات السفر بما يحد من تزويرها.

التصدي للفئات الممنوعة من السفر من المملكة وترقب الفئات الممنوعة من دخول المملكة والقيام بعمل الإجراءات اللازمة بشأنهم.

اسم الشركة المديرية العامة للجوازات مكان العمل السعودية الراتب المتوقع شهريا 8500 ريال سعودي القسم وظائف عسكرية تاريخ الإعلان 2021/10/15 تاريخ بداية التقديم 2021/10/16 تاريخ نهاية التقديم 2021/10/21 نظام العمل دوام كامل

الاستعلام عن نتائج القبول وظائف الجوازات النساء

يمكن لجميع المتقدمات الاستعلام عمّا إذا تمَّ قبولهن في وظائف الجوازات للنساء من خلال منصة أبشر للتوظيف؛ باتباع الآتي:

أولًا قم بالدخول مباشرةً إلى بوابة أبشر للتوظيف.

ثم الانتقال إلى إشعار القبول.

قم بإدخال المعلومات الشخصية في الخانات المخصصة لها.

ومن ثمَّ الضغط على أيقونة (عرض).

كم راتب الجوازات للنساء

يعتبر السؤال عن الراتب من الأسئلة المهمة التي تشغل بال جميع المتقدمين بطلب الوظيفة، حيث بعد التعرف علي شروط التسجيل في الجوازات للنساء 1443 وطريقة التقديم جاء دور معرفة الراتب.

موظفة الجوازات برتبة جندي تحصل علي راتب بين ٣ ألاف إلي ٤ ألاف ريال.

كذلك موظفة الجوازات برتبة جندي أول تحصل علي راتب بين ٤ ألاف إلي ٥ ألاف ريال.

موظفة الجوازات شهادة الثانوية بالمطار يحصلون علي راتب بين ٥ ألاف إلي ٧ ألاف ريال سعودي.

كذلك موظفي جوازات المطار شهادة الدبلوم يحصلون علي راتب بين ٧ ألاف إلي ٨ ألاف ريال.

في نهاية المقال نكون قد قمنا بمعرفة شروط التسجيل في الجوازات للنساء لعام 1443 وطريقة التقديم للحصول علي الوظيفة، ومعرفة جميع الأوراق المطلوبة للتقديم، بالإضافة إلي معرفة قيمة رواتب الجوازات للنساء في حين الالتحاق بالوظيفة.