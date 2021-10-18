رابط تقديم الجوازات نساء jobs.sa شروط القبول وطريقة التسجيل 1443

نستعرض تفاصيل تقديم الجوازات نساء 1443 حيث أعلنت الهيئة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للعمل للحريم السعوديات بالجوازات، حيث يعتبر العمل بالجوازات هو أول الأعمال التي يقتضي على كل من ترغب من الحريم السعوديات الراغبات بالاستحواذ على وظائف الجوازات الشروع بها، وفي هذه المقال سنقوم بعرض خطوات التقديم وشروط التقديم أيضا، وكل ما يخص تقديم في الجوازات للحريم السعوديات.

خطوات التقديم علي العمل بالجوازات نساء

للحصول علي وظائف الجوازات داخل المملكة العربية السعودية، عليك باتباع الخطوات التالية:

أولا: عليك بالدخول إلى رابط تقديم الجوازات 1443 ومتابعة الخطوات.

ثانيا: قم بعد ذلك بالدخول إلى قائمة الوظائف.

ثالثا: عليك بعد ذلك بتحديد الوظيفة المطلوبة.

رابعا: قم بعد ذلك بالضغط علي أيقونة القبول على محددات وقواعد التقديم.

خامسا: ثم بعد ذلك عليك بالضغط علي شارة تقديم المطلب.

سادسا: عليك بعد ذلك بإدخال كافة البيانات الشخصية التي يتم طلبها منك.

سابعا: ثم بغد ذلك عليك بالضغط على أيقونة التالي وبذلك الحفظ.

ثامنا: ثم بعد ذلك يجب على المتقدمة تحديد المعلومات العلمية اللازمة.

تاسعا: قم بالضغط على أيقونة العرض والحفظ.

عاشرا: عليك بعد ذلك بالضغط علي كلمه تقديم الطلب.

الحادي عشر: بعد أنها الخطوات السابقة سيتم إرسال الطلب والرد لاحقًا.

ولكن قبل الضغط علي كلمة إرسال عليك بمراجعة كافة البيانات جيدا.

شروط قبول السعوديات للعمل بالجوازات

تم وضع العديد من الشروط الواجب توافرها في السيدات المتقدمات للعمل بالجوازات، ومن ضمن هذه الشروط: