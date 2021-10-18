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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم الجوازات نساء jobs.sa شروط القبول وطريقة التسجيل 1443 في المقال التالي
نستعرض تفاصيل تقديم الجوازات نساء 1443 حيث أعلنت الهيئة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن فتح باب التقديم للعمل للحريم السعوديات بالجوازات، حيث يعتبر العمل بالجوازات هو أول الأعمال التي يقتضي على كل من ترغب من الحريم السعوديات الراغبات بالاستحواذ على وظائف الجوازات الشروع بها، وفي هذه المقال سنقوم بعرض خطوات التقديم وشروط التقديم أيضا، وكل ما يخص تقديم في الجوازات للحريم السعوديات.
خطوات التقديم علي العمل بالجوازات نساء
للحصول علي وظائف الجوازات داخل المملكة العربية السعودية، عليك باتباع الخطوات التالية:
- أولا: عليك بالدخول إلى رابط تقديم الجوازات 1443 ومتابعة الخطوات.
- ثانيا: قم بعد ذلك بالدخول إلى قائمة الوظائف.
- ثالثا: عليك بعد ذلك بتحديد الوظيفة المطلوبة.
- رابعا: قم بعد ذلك بالضغط علي أيقونة القبول على محددات وقواعد التقديم.
- خامسا: ثم بعد ذلك عليك بالضغط علي شارة تقديم المطلب.
- سادسا: عليك بعد ذلك بإدخال كافة البيانات الشخصية التي يتم طلبها منك.
- سابعا: ثم بغد ذلك عليك بالضغط على أيقونة التالي وبذلك الحفظ.
- ثامنا: ثم بعد ذلك يجب على المتقدمة تحديد المعلومات العلمية اللازمة.
- تاسعا: قم بالضغط على أيقونة العرض والحفظ.
- عاشرا: عليك بعد ذلك بالضغط علي كلمه تقديم الطلب.
- الحادي عشر: بعد أنها الخطوات السابقة سيتم إرسال الطلب والرد لاحقًا.
ولكن قبل الضغط علي كلمة إرسال عليك بمراجعة كافة البيانات جيدا.
شروط قبول السعوديات للعمل بالجوازات
تم وضع العديد من الشروط الواجب توافرها في السيدات المتقدمات للعمل بالجوازات، ومن ضمن هذه الشروط:
- من الشروط الأساسية للقبول في عمل الجوازات ، يجب أن تكون النساء المقدمون علي العمل سعودية الأصل والمنشأ، وتُستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة، ومن ولدت داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي أو أم سعودية.
- من ضمن شروط القبول في العمل يجب أن لا تكون السيدة المتقدم للعمل متزوجة من غير سعودي.
- من ضمن شروط القبول في العمل يجب أن تكون حسنة السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ويجب أيضا أن يكون لم يسبق لها التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا تكون مطرودة من إحدى المعاهد العسكرية.
- من ضمن شروط القبول في العمل يجب أن لا يقل المؤهل العلمي عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وعند الحصول علي الشهادة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.
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