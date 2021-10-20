“وزارة التعليم” تأجيل العودة الحضورية للطلاب دون 12 عام والتعليم عبر رابط منصة مدرستي عن بعد

أصبح البحث عن رابط منصة مدرستي هو أهم موضوعات البحث، من قبل طلاب مرحلتي الروضة والابتدائي، بعد أن أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تأجيل عودة الطلاب الحضورية إلي المدارس للمرحلتين، جاء هذا عبر موقع الوزارة الرسمي على تويتر، وكان من المقرر أن تبدأ الدراسة للمرحلتين في 31 أكتوبر الجاري، وأوضحت وزارة التعليم على لسان السيدة ابتسام الشهري المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن هذا القرار في صالح الطلاب، وسوف يتم استكمال الدراسات العلمية المرتبطة بالمخاطر الوبائية على هذه الفئة العمرية.

تأجيل الدراسة الحضورية للطلاب

أكملت المتحدثة باسم الوزارة أن الوزارة في الفترة السابقة عملت على تحقيق وسائل تعليم إلكترونية، حققت نجاح كبير في المنظومة التعليمية ومنذ جائحة كورونا عام 2020 والوزارة تطلق المنصات الإلكترونية لجميع المراحل التعليمية، وأصبح رابط منصة مدرستي متاح للطلاب للدخول عليه وتلقي الدروس عن بعد، لتفادي الإصابة بالفيروس والمنصة من المنصات الهامة التي يستفيد منها قرابة 10 ملايين طالب وطالبة في جميع مراحل التعليم الأساسي.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول

الدخول على الموقع الإلكتروني للمنصة schools.madrasati.sa.

الدخول على صفحة العودة إلي المدارس.

ومن الصفحة الرئيسية أدخل على تسجيل جديد.

بعد ذالك قم بكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

أضغط على تحقق وأنتظر رسالة على رقم الجوال الذي سجلته بها رمز التحقق.

قم بتسجيل رقم التحقق ثم أضغط على كلمة تحقيق.

خطوات تغير كلمة المرور على منصة مدرستي

قم بالدخول على رابط منصة مدرستي. ومن القائمة الرئيسية للموقع أنقر على “أوفيس 356”. أضغط على كلمة وعلامة ألترس أو الإعدادات. سوف تظهر قائمة أختار منها كلمة تغير كلمة المرور. سوف تظهر لك صفحة جديد بها كلمة المرور القديمة قم بتغيرها. ثم أخر خطوة أضغط كلمة إرسال الطلب ليتم تغير كلمة المرور بنجاح.

وزارة التعليم ورؤية 2030

في ظل تحقيق رؤية المملكة الإستراتيجية 2030، تقوم الوزارة بتحديث كافة مدخلات ومخرجات العملية التعليمية وجعل التعلم عن بعد متاح للجميع وبأكثر من طريقة ووسيلة، حتى تستطيع الوزارة أستكمال التعليم إلكترونيا بعد أن ضربت جائحة كورونا العالم، وأوقفت التعليم في معظم دول العالم المتقدم، وجاء قرار وزارة التعليم بتأجيل العودة الحضورية للفئات العمرية الأصغر من 12 عام، بعد التشاور مع وزارة الصحة السعودية التي لها الكلمة الفصل في تحديد الخطورة من تفشي الوباء.